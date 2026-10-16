曾被譽為「北部最強夜市」的南機場夜市迎來重大變革！歷經 0403 強震重創列為黃單危樓，南機場整宅單元四公辦都更案日前正式簽約，將斥資近 39 億元改建為總銷逾 77 億元的雙塔新大樓。然而都更範圍涵蓋夜市黃金區，阿亮水餃與山內雞肉等名店面臨停業，陳記豬血糕更不排除直接關店退休，老饕美味恐成絕響。
🟡告別強震黃單危樓！超高同意率催生24層雙塔
南機場整宅屋齡超過一甲子，在 0403 強震後多處梁柱龜裂列為黃單危樓。台北住都中心介入整合，以高達 92.82% 的超高選配率推動公辦都更，13 日由台北市長蔣萬安見證與都美建設完成簽約。全案預計投入 38.87 億元，興建 2 棟地上 24 層、地下 4 層的鋼骨雙塔地標「埕光之丘」，預估總銷金額逾 76.87 億元，未來更坐擁捷運萬大線優勢，徹底揮別危樓陰霾。
🟡美食名店面臨衝擊！阿亮水餃停業陳記恐關店
然而本次都更基地座落於中華路二段 307 巷至 311 巷，正處夜市最精華的排隊美食熱區。隨著拆除改建逼近，多家名店營運首當其衝：「水餃三劍客」之一的阿亮水餃規劃暫停營業；獲米其林推薦的山內雞肉飯宣布本館停業、重心轉往分店；而 70 歲的「陳記豬血糕」老闆娘則感嘆年事已高，若無法順利搬遷經營，不排除直接選擇退休關店，讓無數饕客憂心老滋味將就此熄燈。
🟡中繼市場期程未定！老饕憂心南機場美味斷層
南機場夜市曾拿下《夜市王》亞軍，美食文化底蘊深厚。為降低都更工程對商圈與攤商生計的衝擊，台北市政府目前規劃尋找周邊空地興建中繼市場安置店家，但具體地點與動工期程尚未拍板，引發業者焦慮。如何在加速推動危老重建、保障市民居住安全的同時，妥善安置攤商並傳承這份陪伴台北人半世紀的庶民小吃記憶，將是後續都更不可忽視的挑戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
南機場整宅屋齡超過一甲子，在 0403 強震後多處梁柱龜裂列為黃單危樓。台北住都中心介入整合，以高達 92.82% 的超高選配率推動公辦都更，13 日由台北市長蔣萬安見證與都美建設完成簽約。全案預計投入 38.87 億元，興建 2 棟地上 24 層、地下 4 層的鋼骨雙塔地標「埕光之丘」，預估總銷金額逾 76.87 億元，未來更坐擁捷運萬大線優勢，徹底揮別危樓陰霾。
然而本次都更基地座落於中華路二段 307 巷至 311 巷，正處夜市最精華的排隊美食熱區。隨著拆除改建逼近，多家名店營運首當其衝：「水餃三劍客」之一的阿亮水餃規劃暫停營業；獲米其林推薦的山內雞肉飯宣布本館停業、重心轉往分店；而 70 歲的「陳記豬血糕」老闆娘則感嘆年事已高，若無法順利搬遷經營，不排除直接選擇退休關店，讓無數饕客憂心老滋味將就此熄燈。
🟡中繼市場期程未定！老饕憂心南機場美味斷層
南機場夜市曾拿下《夜市王》亞軍，美食文化底蘊深厚。為降低都更工程對商圈與攤商生計的衝擊，台北市政府目前規劃尋找周邊空地興建中繼市場安置店家，但具體地點與動工期程尚未拍板，引發業者焦慮。如何在加速推動危老重建、保障市民居住安全的同時，妥善安置攤商並傳承這份陪伴台北人半世紀的庶民小吃記憶，將是後續都更不可忽視的挑戰。