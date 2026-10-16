Rockstar Games昨（15）晚公開《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）發行預告片，這也是《GTA 6》第3支PV，影片上傳13小時，就累積1969萬次點閱。這支全長約1分30秒的影片，以PS5實機畫面深度揭露男主角傑森．杜瓦（Jason Duval）與女主角露西亞．卡米諾斯（Lucia Caminos）的故事背景與犯罪宿命。預告片也首度公開由法國電子音樂雙人組Justice攜手Tame Impala、SZA 及 King Gizzard & the Lizard Wizard等西洋樂壇當紅音樂組合打造的新曲《Flower in a Hurricane》。
傑森曾是軍人 和露西亞展開亡命旅程
《GTA 6》第3支預告片開場由傑森親自講述自己的過去，坦言自己過去在軍中惹了一些麻煩，離開時鬧得不太愉快，無法獲得任何貸款與協助。畫面隨後帶到留著鬍子的傑森在布萊恩．黑德爾（Brian Heder）的遊艇碼頭工作、替船隻進行打磨拋光。影響傑森人生的轉折點，發生在他接到露西亞從獄中打來的免費電話。兩人在重新搭上線後，展開了一段充滿犯罪、危險與亡命色彩的旅程。
預告片中穿插了大量極限動作場面與傑森、露西亞親密相處畫面，描繪出兩人之間的伴侶關係，包括搶金庫、直升機超近飛行、建築物爆炸等極限犯罪場面；傑森與露西亞一直知道自己處於不利位置，但一次原本看似輕鬆的搶劫行動意外失控，導致兩人捲入橫跨雷歐奈達州（Leonida）的犯罪陰謀。
Justice打造原創宣傳曲 原聲帶11月19日同步發售
在影片後半段，露西亞在一連串危險場面後問傑森：「我們會沒事吧」，傑森則回答：「我們一路都是一起撐過來的，只要熬過去就好。」 呼應遊戲開發商對《GTA 6》故事描述，為了活下去，他們將比以往任何時候都更需要彼此。
《GTA 6》最新預告片除了公開實機遊玩畫面外，同步揭露宣傳曲〈Flower in a Hurricane〉，這是由法國電子音樂雙人組Justice攜手 Tame Impala、SZA 及 King Gizzard & the Lizard Wizard等當紅西洋樂壇組合共同打造。官方指出，Justice不僅提供宣傳曲，還將擔綱《GTA 6》的原創遊戲配樂，官方遊戲原聲帶 《Grand Theft Auto VI: The Album》已於各大音樂串流服務開放預先儲存，黑膠唱片與CD版亦同步於官方網站開放預購，預計11月19日與遊戲同步發售。
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《GTA 6》第3支預告片開場由傑森親自講述自己的過去，坦言自己過去在軍中惹了一些麻煩，離開時鬧得不太愉快，無法獲得任何貸款與協助。畫面隨後帶到留著鬍子的傑森在布萊恩．黑德爾（Brian Heder）的遊艇碼頭工作、替船隻進行打磨拋光。影響傑森人生的轉折點，發生在他接到露西亞從獄中打來的免費電話。兩人在重新搭上線後，展開了一段充滿犯罪、危險與亡命色彩的旅程。
預告片中穿插了大量極限動作場面與傑森、露西亞親密相處畫面，描繪出兩人之間的伴侶關係，包括搶金庫、直升機超近飛行、建築物爆炸等極限犯罪場面；傑森與露西亞一直知道自己處於不利位置，但一次原本看似輕鬆的搶劫行動意外失控，導致兩人捲入橫跨雷歐奈達州（Leonida）的犯罪陰謀。
在影片後半段，露西亞在一連串危險場面後問傑森：「我們會沒事吧」，傑森則回答：「我們一路都是一起撐過來的，只要熬過去就好。」 呼應遊戲開發商對《GTA 6》故事描述，為了活下去，他們將比以往任何時候都更需要彼此。
《GTA 6》最新預告片除了公開實機遊玩畫面外，同步揭露宣傳曲〈Flower in a Hurricane〉，這是由法國電子音樂雙人組Justice攜手 Tame Impala、SZA 及 King Gizzard & the Lizard Wizard等當紅西洋樂壇組合共同打造。官方指出，Justice不僅提供宣傳曲，還將擔綱《GTA 6》的原創遊戲配樂，官方遊戲原聲帶 《Grand Theft Auto VI: The Album》已於各大音樂串流服務開放預先儲存，黑膠唱片與CD版亦同步於官方網站開放預購，預計11月19日與遊戲同步發售。