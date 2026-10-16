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▲國道5號連假首日南向預估排隊長度。（圖／高公局提供）

國5蘇澳至頭城北向高乘載管制

▲國5有大客車專用道，搭乘國道客運相較自行開車可節省約30分鐘。（圖／高公局提供）

下週即將迎來光復節連假，高公局預期國道車流以休閒旅遊旅次為主，特別是宜花地區為熱門區域，因此預估國道5號首日南向交通量恐達平日1.4倍、收假日北向交通量為平日1.2倍，研判將出現較長時段及路段壅塞現象。另，尖峰時段將封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道。高公局研判本次光復節連假國道5號南向尖峰將落在連假第1、2日，車流多集中於上午5時至下午5時，連假首日最尖峰時段南港系統（木柵方向）預估最大排隊長度恐達10km以上，且於連假前1日下班至深夜時段亦有大量提前出發車潮。至北向尖峰日則落在連假第2、3日，車潮則自上午9時起湧現，第3日最尖峰時段雪隧南口排隊長度預估將可達6.5km，且壅塞情形預期將一路延續至深夜。為因應龐大且集中的出遊車潮，高公局除將視車流狀況實施較嚴格的匝道儀控管制外，規劃在尖峰時段封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道、國道3號往國道5號實施精進式匝道儀控、蘇澳至頭城北向各入口高乘載管制等措施，其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，將有助於節省大客車旅行時間。另高公局亦建議民眾可多加使用大眾運輸，透過實施國5大客車專用道、開放路肩及免受匝道儀控等優先通行措施，例假日尖峰時段，往返臺北宜蘭搭乘國道客運相較自行開車可節省約30分鐘，若是連假最尖峰時段（如首日南向、收假日北向），更可節省60分鐘以上寶貴時間。