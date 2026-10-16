日本東映動畫今（16）日宣布，現正播出的《名偵探光之美少女！》將與經典動畫《小魔女DoReMi》展開特別聯動，預計在10月25日播出的第39集中登場。本次合作巧妙利用《名偵探光之美少女！》故事背景中的「1999年」，設定《小魔女DoReMi》正好是當時真未來市熱播中的人氣動畫，再讓主角群換上經典魔女見習生服裝，完成一場跨世代合作。
《小魔女DoReMi》正好1999年開播！兩部作品用年代串起來
《名偵探光之美少女！》故事中，主角明智安娜穿越時空回到1999年，而《小魔女DoReMi》現實中正是在1999年首播，因此官方特別把這個年代設定融入劇情。第39集將以萬聖節為主題，安娜等人為商店街舉辦首屆萬聖節活動，途中遇見與媽媽走散的小女孩日奈乃，之後又碰上反派搶走藏有「真琴寶石」的重要掃帚。
為了追查反派行蹤，又不讓原本的服裝曝光，安娜等人決定換上不同裝扮，這也成為《小魔女DoReMi》聯動登場的契機。官方設定中，《小魔女DoReMi》正是1999年真未來市當時正在熱播的人氣電視動畫，因此4名角色直接以作品中的經典造型亮相。
《DoReMi》角色設計師親自出手！明智安娜還有兩種表情
為紀念本次合作，官方也邀請《小魔女DoReMi》角色設計師馬越嘉彥親自繪製特別聯名插畫，畫面中可以看到明智安娜與DoReMi 相遇。荒牧壯透露，插畫中的明智安娜其實準備了兩種不同表情，製作團隊將依照劇情發展靈活運用。
《小魔女DoReMi》製作人關弘美也分享，得知新一代《光之美少女》將故事舞台放在1999年時，就覺得這是非常特別的安排。這次合作也讓她重新與過去合作夥伴交換劇本、查看分鏡，並感受到當年《DoReMi》系列的創作精神正在新一代工作人員身上延續。
《名偵探光之美少女！》第39集將於10月25日在日本ABC電視台、朝日電視台系列播出，BSS山陰放送則預計11月1日播出。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《名偵探光之美少女！》故事中，主角明智安娜穿越時空回到1999年，而《小魔女DoReMi》現實中正是在1999年首播，因此官方特別把這個年代設定融入劇情。第39集將以萬聖節為主題，安娜等人為商店街舉辦首屆萬聖節活動，途中遇見與媽媽走散的小女孩日奈乃，之後又碰上反派搶走藏有「真琴寶石」的重要掃帚。
為了追查反派行蹤，又不讓原本的服裝曝光，安娜等人決定換上不同裝扮，這也成為《小魔女DoReMi》聯動登場的契機。官方設定中，《小魔女DoReMi》正是1999年真未來市當時正在熱播的人氣電視動畫，因此4名角色直接以作品中的經典造型亮相。
為紀念本次合作，官方也邀請《小魔女DoReMi》角色設計師馬越嘉彥親自繪製特別聯名插畫，畫面中可以看到明智安娜與DoReMi 相遇。荒牧壯透露，插畫中的明智安娜其實準備了兩種不同表情，製作團隊將依照劇情發展靈活運用。
《小魔女DoReMi》製作人關弘美也分享，得知新一代《光之美少女》將故事舞台放在1999年時，就覺得這是非常特別的安排。這次合作也讓她重新與過去合作夥伴交換劇本、查看分鏡，並感受到當年《DoReMi》系列的創作精神正在新一代工作人員身上延續。
《名偵探光之美少女！》第39集將於10月25日在日本ABC電視台、朝日電視台系列播出，BSS山陰放送則預計11月1日播出。