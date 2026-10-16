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▲沈伯洋。（圖／記者朱永強攝）

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移政見，昨親自列席行政院會向中央說明後，受訪時拿出公文，表示2023年就曾向中央表達「松山機場遷建有利於台北市整體都市規劃發展」，盼中央將遷移案納入後續機場整體規劃思考。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日表示，該回文只有說北市府在想這件事，但未涵蓋國防、國安等配套。針對松山機場遷移議題攸關醫療後送，蔣萬安提出透過公路或高鐵開闢綠色通道，且2023年曾以「回函」向中央表達立場。沈伯洋表示，松山機場10至15分鐘車程內就有9家醫院，是桃園機場難以取代之處，而蔣萬安拿出的回函也沒有提出國防、國安、醫療後送、商務、國際旅客配套等。至於蔣萬安提及，桃園機場第三跑道完工後將提高吞吐量。沈伯洋說明，「量能」不是「功能」，桃機量能提高，和能否取代醫療後送的功能完全不同，且桃機第三跑道是為舒緩第一、二跑道的量能，在設計時就不是用以取代松機，尤其兩地容納的飛機機型也不同。媒體詢問，怎麼看交通部保守評估需要20年，蔣萬安則說，他身為台北市長，看的是第一天，不是20年？沈伯洋則說，松機這件事情需要實施20年，若看得不是20年，那提松機要幹嘛？他說，市政每天要做的事都很重要，至於未來有何規劃，10年、20年也都重要，這是一樣重要的事情。沈伯洋指出，松機遷移確實不分政黨都討論過，他的回答也都沒變，就是配套措施該怎麼做。他重申，台北市很缺土地，但松機很大部分是中央的，需要跟中央協調；第二，國防、國安、商務、醫療後送、救災等配套也很重要。