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日本職棒歐力士猛牛球團今（16）日正式宣布，一口氣網羅兩名備受矚目的18歲台灣年輕好手。今年U18亞洲青棒錦標賽的台灣隊長張乙安，以及秀峰高中能飆出153公里速球的潛力右投許宸緯，雙雙以育成選手身分加盟。隨著兩人加入，加上先前已在一軍完成首秀的陳睦衡，歐力士陣中目前已匯集3位台灣新生代戰將。畢業自青棒名校穀保家商的張乙安，在今年國內舉行的U18亞青賽中扛下台灣隊長重任。身為右投右打的游擊手，他在6場比賽中繳出高達0.444的打擊率，狂敲8支安打、進帳6分打點並跑出5次盜壘成功，攻守兩端都展現出領袖氣質。除了出色的內野守備與打擊天分外，張乙安在投手丘上的投球潛力同樣受到美、日職球探的高度關注。歐力士球團看好他優異的運動能力與發展性，決定將他朝二刀流方向栽培，新球季將披上153號球衣，從育成體系展開日職生涯。另一位同步加盟的生力軍則是來自秀峰高中的右投許宸緯。身高條件優異的他在高中階段成長顯著，最快球速曾飆到153公里，是國內青棒備受矚目的速球派代表人物。憑藉著極具尾勁的快速球與身材優勢，許宸緯的未來性獲得歐力士高度賞識。球團將他納入長遠的先發投手養成計畫中，新球季將身穿131號戰袍，赴日挑戰更高強度的職業殿堂。歐力士近年積極布局台灣基潛力好手，前年季後網羅的穀保家商右投陳睦衡便是成功案例。陳睦衡在加盟後展現出色的適應能力與成長幅度，不僅迅速升格為支配下球員，更在今年球季順利完成日職一軍初登板，為後續加盟的學弟們樹立了最佳的典範。