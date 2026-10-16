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春天診所攜手深耕美容護膚與SPA領域逾40年的SWISSPA瑞醫，強強聯手，打造「瑞醫春天SWISSPA台中旗艦會館」，15日在台中市南屯區開幕，雙方整合美學照護、護膚保養與芳療服務經驗，結合頭皮養護及個人化服務，搶攻精緻高端美容保養市場。此次合作以雙方專長互補為主軸，春天診所結合SWISSPA瑞醫長年累積的美容與SPA服務經驗，從護理內容、人員培訓到空間規畫共同整合。此外，會館重視獨立、私密的服務環境，依不同年齡、生活型態及保養需求，客制化安排課程。SWISSPA瑞醫目前在高雄設有旗艦會館，服務據點另包括高雄萬豪酒店及承億酒店。此次與春天診所合作設立台中旗艦會館，將既有護膚與芳療服務經驗帶入台中，並增加肌膚、頭皮及身體保養的整合選擇。雙方合作也涵蓋團隊教育訓練，邀請具皮膚科與內科專業背景的醫師趙昭明，以及具免疫專科背景的醫師沈明忠，提供肌膚、頭皮與身體照護相關知識培訓，作為服務人員執行流程與理解顧客需求的基礎。配合開幕，會館推出台中市民限定禮遇及創始會員方案，內容包括優先體驗、活動邀約、熱門時段優先預約及個人化服務規畫。開幕活動邀請雙橡園開發總經理魏櫂良、SWISSPA瑞醫集團創辦人吳慧真董事長、瑞醫春天SWISSPA何致蓉董事，以及藝人寶媽、葉璦菱、策展人丁春誠等共同見證。