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▲好市多實體門市iPhone 18 Pro系列現場價，256GB起價43,399元比官網省上千元，iPhone Duo售價未公開。（圖／記者黃韻文攝）

▲摺疊機iPhone Duo預購將開跑，全電商最高享12%回饋。（圖／全電商提供）

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo即將在今（16）日台灣晚間8點開放預購，實體門市則是10月23日正式上市。其中全聯全電商祭出優惠，只要在前1000名購買，就可獲得10%等值福利點，且登記還可獲得5000福利點，以「iPhone Duo 256GB」為例，秒賺7990元；好市多則將與官網同步在好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉證實「iPhone新機銷售會跟蘋果官網同步開賣」。因此蘋果首款摺疊機iPhone Duo，將在10月23日於賣場同步登場。iPhone 18 Pro系列在好市多的售價，以iPhone 18 Pro Max 512GB最高省下1951元，以iPhone Duo官方售價更高來看，推估買一支iPhone省下的金額，有機會直接抵掉整年的年費。全聯全電商將於今（16）日晚間8點開放「iPhone Duo」預購，共推出星光白色、夜空色兩款質感配色，並提供256GB、512GB、1TB及2TB四種容量選擇。售價依序為7萬4900元、8萬1900元、9萬6900元、11萬8900元。10月16日起至10月22日前，於全電商購買iPhone Duo、iPhone 18 Pro、AirPods、Apple Watch等Apple系列商品，單筆消費滿10000元並完成登記，前1000名可獲得10%等值福利點，每位會員限登記一次，最高回饋100,000福利點；活動期間單筆消費滿70000元，並於10月30日前完成登記，前1,000名再加碼贈送5000福利點。若搭配指定銀行信用卡活動，還可再享2%購物回饋，整體回饋最高達12%。以售價7萬4900元的「iPhone Duo 256GB」為例，符合資格並完成10%回饋登記，最高可獲得74900福利點，等同7490元；若再完成滿70000元活動登記，可加碼獲得5000福利點，相當於賺7990元，搭配指定銀行信用卡還能再享2%購物回饋。