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▲樟宜機場第五航廈（圖／新加坡旅遊局資料提供）

▲新加坡康養中心（圖／新加坡旅遊局資料提供）

機場與交通一體規劃： 樟宜T5把地面交通中心納入航廈設計，讓轉乘一氣呵成。桃機T3啟用後，若能同步強化與捷運、高鐵、客運的接駁動線，將讓旅客體驗更完整。

樟宜T5把地面交通中心納入航廈設計，讓轉乘一氣呵成。桃機T3啟用後，若能同步強化與捷運、高鐵、客運的接駁動線，將讓旅客體驗更完整。 會展結合住宿、餐飲、零售： Downtown MICE Hub以「3公里聚落」的概念，把商務與休閒放在同一個生活圈，可作為台灣發展會展產業的參考。

Downtown MICE Hub以「3公里聚落」的概念，把商務與休閒放在同一個生活圈，可作為台灣發展會展產業的參考。 康養旅遊的新賽道： Therme Singapore把「康養」當成獨立的旅遊產品經營。台灣擁有豐富的溫泉資源，若能結合都會場域與現代化設計，同樣具有發展空間。

Therme Singapore把「康養」當成獨立的旅遊產品經營。台灣擁有豐富的溫泉資源，若能結合都會場域與現代化設計，同樣具有發展空間。 智慧化與永續並行： T5以AI、機器人與綠建築提升效率，也是台灣未來公共建設值得關注的方向。

▲新加坡旅遊局大中華區處長蔡昂宏（圖／新加坡旅遊局提供）

同為亞洲四小龍，台灣與新加坡近年都在加速硬體建設。桃園機場第三航廈預計2027年全面啟用，新加坡則從機場、飯店到會展、康養全面升級，未來3至5年多項重大工程陸續登場。新加坡旅遊局大中華區處長蔡昂宏每年都會飛來台灣3至4次，他認為兩地可以互相切磋、彼此學習，一起為旅遊產業的未來加分。樟宜機場第五航廈預計2030年代中期投入運作，屆時將新增每年5,000萬人次的旅客吞吐量，進一步鞏固新加坡的亞洲旅遊樞紐地位。航廈以永續為設計主軸，採用新加坡綠色建築標誌白金級認證的超低能耗建築，並設置該國規模最大的屋頂太陽能系統之一。營運面向則大量導入自動化、機器人與智慧系統，結合AI與數據驅動的整合運作，提升效率與旅客體驗。航廈內另設地面交通中心，旅客可直接轉乘火車、巴士與計程車。新加坡地標濱海灣金沙的擴建工程預計2029年全面完工。第4棟酒店塔樓共55層，規劃570間豪華套房，並設有Skyloop高空觀景平台與可容納1萬5,000人的室內娛樂競技場，空中花園也將改寫新加坡的天際線。濱海灣旁的海峽景（Straits View）區域，已確定為「城市會展新地標」選址。場館將整合會展設施、住宿、餐飲、零售與娛樂，與3公里內的萊佛士城、新達城、濱海灣金沙形成會展聚落，且位於濱海灣地鐵三線交匯處，與會者能便捷串連周邊資源。預計2030年開幕的Therme Singapore，將在濱海灣南岸打造4公頃的城市綠洲，預估每年吸引200萬人次。園區結合親生物建築設計與高效水循環科技，規劃天然熱泉、三溫暖、蒸汽浴、植物園林，以及高科技室內水上滑梯，主打全齡家庭娛樂與身心靈康養，目標成為亞洲首屈一指的康養旅遊目的地。台灣方面，桃園機場第三航廈預計2027年啟動，是強化國門的重要工程。相較之下，新加坡的特色在於「一次規劃、整合到位」：機場、交通、會展、住宿與休閒彼此串連，形成完整的城市旅遊生態。從這波建設中，有幾點值得台灣參考：談到台灣，蔡昂宏處長如數家珍。他表示，台灣的大眾運輸十分便利，而且貼近市中心精華區設置，對民眾與旅客都相當便民，是新加坡可以借鏡的地方。他也特別提到，台灣人獨有的煙火氣與人情味，與新加坡的城市風情截然不同，這種溫度正是台灣最迷人的特色。蔡昂宏與台灣的情誼，也展現在行程上。他這次特別前來台中，朝聖米其林三星餐廳JL STUDIO。這是全球首間以新加坡料理摘下米其林三星的餐廳，在台灣發光發熱，也成為兩地飲食文化交流的最佳註腳。從機場、地標酒店到會展與康養，新加坡正為2030年前後的新一波榮景鋪路。而台灣擁有便利的大眾運輸與滿滿的人情味，若能在硬體建設上持續升級，兩地互補互學，亞洲四小龍的下一個十年值得期待。