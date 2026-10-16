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「其實、其實…」蔣萬安直播連喊5次 羅浚晅直搖頭：很悲哀

民眾黨主席黃國昌與台北市長蔣萬安15日晚間合體直播，兩人不僅互送禮物、玩起自拍三連拍，還一起挑戰打地鼠遊戲，試圖回應近期延燒的台北市鼠患議題。不過，直播中蔣萬安談及鼠患時，連續多次使用「其實」作為語助詞，整段發言引發醫師羅浚晅關注，他不禁吐槽：「很悲哀，這是台北市長！」更批評整段內容聽得令人煩躁，質疑蔣萬安究竟想表達什麼。蔣萬安登上《民眾有本4 直球問大事》節目，主持人黃國昌透露，私下都稱對方為「萬安兄」，接著更一起三連拍；蔣萬安則回贈一顆大巨蛋紀念棒球，兩人還玩起打地鼠遊戲，笑稱要攜手平定「安鼠之亂」。黃國昌表示，遊戲設計除了呼應近期鼠患話題，也象徵蔣萬安正陷入相關爭議，面對不實謠言，最好的方式就是讓數字說話。針對網路流傳台北市滅鼠預算遭刪減，甚至牽連前市長柯文哲任內預算的說法，蔣萬安則澄清，相關訊息已經事實查核中心認定為不實謠言，市府滅鼠預算不但沒有減少，反而逐年提高至700萬元以上。他強調，市府不會忽視民眾對環境的感受，即使只發現一隻老鼠，也會全力處理。不過，蔣萬安接著解釋鼠患成因時，卻因一連串冗長發言引發爭議，他說：「我要講的是，其實在全世界各個城市，我們看到很多國際的學術期刊都指出，隨著都市化程度、還有包括人口密集度的增加，其實會隨著包括氣候變遷、這個⋯這個，全球暖化的因素，其實會隨著這個⋯老鼠的這個⋯鼠害，會呈一個正相關。」他接著強調，從宏觀角度來看，其實每個城市都會因為這些趨勢面臨鼠害問題，並以日本進行的全球城市綜合實力評比為例，指出「台北市其實是全球第二名」，並重申台北是世界上數一數二乾淨的城市。然而，這段談話中，蔣萬安連續5次使用了「其實」，讓羅浚晅聽完後忍不住以相同語助詞開酸：「其實⋯⋯很悲哀，這是台北市長！」他接著連續寫下「其實、其實」，直言整段內容聽得很躁，還反問蔣萬安到底在講什麼，最後再拋下一句「其實，黃國昌也知道，這樣真的不行啦⋯下一位」。