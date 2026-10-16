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女星李蒨蓉與富商老公「邁可」李德立結婚多年，感情看似穩定，沒想到兩人婚前曾一度分手長達9個月。李蒨蓉近日在臉書拍片分享，當年為了挽回男友，向師姐求了兩張「愛情大魔咒」，還把另一張符燒成灰、揉進巧克力餅乾，成功騙對方吃下肚。如今想起這段瘋狂往事，她也忍不住自嘲：「那時候的我有病嗎？」李蒨蓉透露，與老公婚前交往曾經分手整整9個月。當時男方態度冷淡、對她不理不睬，即使她每天打電話關心對方有沒有吃飯，也始終得不到想要的回應。在痛苦與焦慮之下，李蒨蓉經人介紹找到一名師姐幫她做法，向她求了兩張愛情大魔咒，其中一張要由她自己燒成符水喝下，另一張則必須想辦法讓男友吃進肚子。李蒨蓉表示當時跟男友鬧分手，給對方一杯灰色符水要對方喝下肚，對方一定不會理她。她靈機一動，決定把符燒成灰後，混進黑色的巧克力麵糰裡，藉由巧克力的顏色與濃郁味道，掩蓋符灰的痕跡。完成餅乾後，她趁著下午茶時間送到男友公司，若無其事地說：「這是新鮮現做的餅乾，你一定要吃喔！」對方沒有察覺異狀，真的將「加料餅乾」吃下肚，事後男友還真的漸漸會接她電話，還一起去峇里島渡假，師姐還加碼要求她趁出國時候偷剪男友的頭髮、指甲帶回去，做成小人對他做法，最後男友真的回心轉意，兩人結婚至今已走過22年。李蒨蓉回首當年的自己，笑說現在只覺得「人生如戲」，更忍不住反問：「那時候的我有病嗎？」老公也「識相」的對她說，「還好當年妳有這樣做，我們今天還能在一起，GoodJob！」兩人攜手度過大半輩子，幸福的果實總算是越熬越甜。