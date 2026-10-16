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iPhone Duo其實不是賣7萬4900！恐怖成本被抓包：買一支是8萬5起

基本上一定要買AppleCare+了，兩年的話大概是10490元，有買的人一定要保，不然螢幕壞掉維修費是37350元

等於是買一支iPhone Duo最少都要8萬5喔

▲有網友討論iPhone Duo維修天價，想買一支蘋果摺疊機恐怕不只要花7萬4900元，而是要多買保險，成本提升到8萬5000元以上。（圖／美聯社／達志影像）

iPhone Duo維修根本天價！不買AppleCare+撞壞螢幕錢包破洞

如果是要維修內螢幕的話要價3萬7350元，外螢幕也要1萬2290元，其他包括機背玻璃6290元、電池7950元、後置相機7390元、內螢幕表層1700元等

2年的話是10490元，等於加上手機每支成本已經到8萬5000元以上。

像是內螢幕維修費從37350元變成3200元、電池本來7950元變成可以免費更換

▲蘋果摺疊機iPhone Duo有買AppleCare+跟沒有買AppleCare+的維修價格比較，相差非常多。（圖/IG@蘋果妹）

想買iPhone Duo該不該買AppleCare+？專家建議一定要買

Tim哥透露，因為摺疊機維修費相當高昂，雖然AppleCare+也不便宜，但使用起來會更加安心，這個錢是一定要花的。