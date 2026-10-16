蘋果第一代摺疊機iPhone Duo今（16）日晚間將在官網上正式開放預購，起售價7萬4900元，大家已經喊貴，然而現在有網友討論「其實如果你要買iPhone Duo的話，最便宜應該是要8萬5才對喔！因為它的維修費貴到嚇死人，不買AppleCare+（付費延伸保固與硬體保險服務）的話摔到螢幕錢包直接破洞」。貼文曝光後，引起廣大迴響表示：「真的好傻眼....維修螢幕可以買明年新的iPhone 18基本款了吧」、「看到維修費直接不想預購了，買一支手機要8萬5幹嘛啦！」
iPhone Duo其實不是賣7萬4900！恐怖成本被抓包：買一支是8萬5起
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「提醒一下以免有人不知道，如果你要買iPhone Duo的話，基本上一定要買AppleCare+了，兩年的話大概是10490元，有買的人一定要保，不然螢幕壞掉維修費是37350元，有保的話只要3200元，等於是買一支iPhone Duo最少都要8萬5喔，望周知」。
貼文曝光後，不少果粉感到非常傻眼表示：「這真的是在考驗信仰，那個維修費真的是天價」、「完全不意外，蘋果就是要逼你買AppleCare+，維修費37350元根本太離譜」、「一支手機要8萬5....真的完全沒必要」、「看到維修費公布就不想預購了，根本強制買AppleCare+，摔到螢幕修理的錢可以買明年iPhone18基本款一支了」、「沒辦法想像有手機維修費可以再買一支新的iPhone....」。
iPhone Duo維修根本天價！不買AppleCare+撞壞螢幕錢包破洞
然而根據蘋果官網最新公布iPhone Duo的維修價格，如果是要維修內螢幕的話要價3萬7350元，外螢幕也要1萬2290元，其他包括機背玻璃6290元、電池7950元、後置相機7390元、內螢幕表層1700元等，等同於如果你摔壞iPhone Duo的內螢幕的話，維修價格可以買現在一支全新的iPhone 17，甚至明年春季要發表的iPhone 18初階款都沒問題。
蘋果也有公布官方iPhone Duo「AppleCare+」延長保固硬體保險服務價格，2年的話是10490元，等於加上手機每支成本已經到8萬5000元以上。但有保險的情況，維修價格差超多，像是內螢幕維修費從37350元變成3200元、電池本來7950元變成可以免費更換，其他項目從數千元到萬元全部降到1000元以內，如果沒有買iPhone Duo的用戶弄壞又沒有買AppleCare+，錢包真的會破洞。
想買iPhone Duo該不該買AppleCare+？專家建議一定要買
《NOWNEWS》記者也實際採訪科技YouTuber「Tim哥」對於iPhone Duo維修費的看法，Tim哥透露，因為摺疊機維修費相當高昂，雖然AppleCare+也不便宜，但使用起來會更加安心，這個錢是一定要花的。Tim哥也舉例，有AppleCare+保障，符合條件的意外損壞內螢幕維修自付額只要3200元，單次維修費就相差34150元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「提醒一下以免有人不知道，如果你要買iPhone Duo的話，基本上一定要買AppleCare+了，兩年的話大概是10490元，有買的人一定要保，不然螢幕壞掉維修費是37350元，有保的話只要3200元，等於是買一支iPhone Duo最少都要8萬5喔，望周知」。
iPhone Duo維修根本天價！不買AppleCare+撞壞螢幕錢包破洞
然而根據蘋果官網最新公布iPhone Duo的維修價格，如果是要維修內螢幕的話要價3萬7350元，外螢幕也要1萬2290元，其他包括機背玻璃6290元、電池7950元、後置相機7390元、內螢幕表層1700元等，等同於如果你摔壞iPhone Duo的內螢幕的話，維修價格可以買現在一支全新的iPhone 17，甚至明年春季要發表的iPhone 18初階款都沒問題。
蘋果也有公布官方iPhone Duo「AppleCare+」延長保固硬體保險服務價格，2年的話是10490元，等於加上手機每支成本已經到8萬5000元以上。但有保險的情況，維修價格差超多，像是內螢幕維修費從37350元變成3200元、電池本來7950元變成可以免費更換，其他項目從數千元到萬元全部降到1000元以內，如果沒有買iPhone Duo的用戶弄壞又沒有買AppleCare+，錢包真的會破洞。
《NOWNEWS》記者也實際採訪科技YouTuber「Tim哥」對於iPhone Duo維修費的看法，Tim哥透露，因為摺疊機維修費相當高昂，雖然AppleCare+也不便宜，但使用起來會更加安心，這個錢是一定要花的。Tim哥也舉例，有AppleCare+保障，符合條件的意外損壞內螢幕維修自付額只要3200元，單次維修費就相差34150元。