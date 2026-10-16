《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）和《名偵探柯南》推出聯名陀螺，日本TAKARA TOMY 以人氣角色「怪盜基德」為主題的限定商品「Kid Hunt K4-70TK Metal Coat：White」，不只採用怪盜基德形象的白色金屬塗裝，還搭載能切換高度的特殊軸心，兼顧持久與攻擊性能。這款陀螺採限定付費申購方式販售，價格2600日圓（約新台幣550元），還附贈《名偵探柯南》集換式卡牌遊戲（TCG）怪盜基德特別 PR 卡，申購期限至11月17日。
《戰鬥陀螺X》怪盜基德聯名登場！白色金屬塗裝超搶眼
《戰鬥陀螺X》和《名偵探柯南》聯名商品以怪盜基德為設計主題，陀螺採用純白金屬塗裝，搭配透明藍色戰刃，呼應角色招牌的白色禮服與魔術師形象。這款陀螺也與《戰鬥陀螺X》、《名偵探柯南》的特別聯名漫畫有關，將漫畫中怪盜基德使用的陀螺實體商品化。
除了外觀具有收藏價值，這款陀螺也具備實際對戰性能，定位為兼顧持久力與攻擊力的平衡型陀螺。其中最特別的是搭載「TK軸心」，玩家能依照戰局切換高度，藉此改變撞擊位置與移動軌跡，增加對戰變化，並非只有外觀不同的紀念商品。
怪盜基德陀螺怎麼買？約550元、須先買漫畫雜誌申購
根據日本《月刊CoroCoro Comic》官方公布的資訊，這款限定陀螺並非一般玩具店直接販售，而是配合10月15日發售的《月刊CoroCoro Comic》11月號，推出「應募者全員付費服務」，玩家須先購買雜誌，再透過隨書附上的申購明信片辦理申購。
陀螺申購價格為2600日圓（約新台幣550元，含日本國內運費及手續費），雜誌本身售價770日圓（約新台幣160元），也就是說，想取得這款限定陀螺，至少需要花費3370日圓（約新台幣710元）。申購期間自2026年10月15日至11月17日止，以郵戳為憑，每人限購1組，商品另附贈《名偵探柯南》TCG 怪盜基德特別 PR 卡。
不過台灣玩家要特別注意，目前公布的申購方式以日本國內活動為主，是否接受海外申購及寄送仍須依官方規定為準。若透過日本代購或轉運取得，還可能產生額外服務費及國際運費，實際入手價格將高於新台幣710元。
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《戰鬥陀螺X》和《名偵探柯南》聯名商品以怪盜基德為設計主題，陀螺採用純白金屬塗裝，搭配透明藍色戰刃，呼應角色招牌的白色禮服與魔術師形象。這款陀螺也與《戰鬥陀螺X》、《名偵探柯南》的特別聯名漫畫有關，將漫畫中怪盜基德使用的陀螺實體商品化。
除了外觀具有收藏價值，這款陀螺也具備實際對戰性能，定位為兼顧持久力與攻擊力的平衡型陀螺。其中最特別的是搭載「TK軸心」，玩家能依照戰局切換高度，藉此改變撞擊位置與移動軌跡，增加對戰變化，並非只有外觀不同的紀念商品。
根據日本《月刊CoroCoro Comic》官方公布的資訊，這款限定陀螺並非一般玩具店直接販售，而是配合10月15日發售的《月刊CoroCoro Comic》11月號，推出「應募者全員付費服務」，玩家須先購買雜誌，再透過隨書附上的申購明信片辦理申購。
陀螺申購價格為2600日圓（約新台幣550元，含日本國內運費及手續費），雜誌本身售價770日圓（約新台幣160元），也就是說，想取得這款限定陀螺，至少需要花費3370日圓（約新台幣710元）。申購期間自2026年10月15日至11月17日止，以郵戳為憑，每人限購1組，商品另附贈《名偵探柯南》TCG 怪盜基德特別 PR 卡。
不過台灣玩家要特別注意，目前公布的申購方式以日本國內活動為主，是否接受海外申購及寄送仍須依官方規定為準。若透過日本代購或轉運取得，還可能產生額外服務費及國際運費，實際入手價格將高於新台幣710元。