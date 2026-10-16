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▲「饗 A Joy」餐廳本身就置身於101煙火中心。（圖／饗賓集團提供）

▲「URBAN PARADISE」將新增耶誕跨年晚餐限定調酒（圖／饗賓集團提供）

▲高空精品鐵板料理「旨醞」今年新增位在信義區的微風店。（圖／饗賓集團提供）

凱達大飯店「百宴自助餐」推美式餐飲主題 平日特價999元

▲台北凱達百宴自助餐於即日起推出「美國風味嘉年華」，享有南方炸雞等菜色吃到飽。（圖／台北凱達飯店提供）

饗賓集團旗下精品百匯「饗 A Joy」、「INPARADISE 饗饗」微風信義店、「旭集 和食集錦」台北信義店，以及「URBAN PARADISE」台北信義店，加碼推出限定跨年倒數盛宴。用餐顧客將可於跨年夜近距離欣賞101煙火美景，更品嚐到因應耶誕與跨年的加碼限定料理。跨年餐期訂位分階段啟動，10月17日起優先開放金卡會員預約，10月31日起全面開放一般訂位。而「饗食天堂」台北信義店與高雄夢時代店，也同步推出跨年場晚餐，並於11月23日起全面開放訂位。坐落於台北101大樓86樓的頂級Buffet「饗 A Joy」，賓客置身於101煙火中心，可在倒數時刻沉浸於360度世界級環景煙火的震撼中，同時伴隨室內精彩的Live Band現場音樂演奏，再搭配頂級美食饗宴。饗賓集團提到，去年耶誕夜大受好評的「爐烤桂花池上古早雞」今年跨年夜也登場，選用桂花醃漬，烘烤過程反覆刷上桂花澄清奶油，讓雅緻花香層層滲入，口感外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁。另外，耶誕和跨年夜更有法式創意菜色「威靈頓鮭魚佐雪菜乳酪醬」；而甜點部分，耶誕跨年晚餐限定的「榛巧奶霜樹幹蛋糕」、「抹茶蒙布朗塔」與「聖誕童幻薑餅」。「饗 A Joy」跨年晚餐分兩場次，跨年晚餐一（18:00~21:30）每人4880元+10%，以及跨年晚餐二（22:30~01:00）每人5880元+10%。「INPARADISE 饗饗」將於耶誕和跨年夜皆加碼推出「帕達諾起司義大利麵」、「手工草莓巧克力」和「璀璨粉紅氣泡酒」，同樣伴隨高空浪漫夜景。日式精品百匯「旭集 和食集錦」，耶誕跨年夜加碼推出「燒烤帝王蟹腳」、「海膽干貝漢堡」及「草莓聖代」。深受年輕人喜愛的「URBAN PARADISE」則新增耶誕跨年晚餐限定調酒，以及「醬漬鮑魚佐泡菜松子醬」、「香料鮭魚佐蒔蘿優格」等異國風味料理。而跨年夜位在信義區擁有絕佳位置的「旭集」、「饗饗」與「URBAN PARADISE」台北信義店，皆新增跨年場，能於倒數時刻一起欣賞101煙火秀。信義區跨年夜分兩梯次，晚餐一（17:30~21:00）每人2690元+10%，晚餐二（22:30~01:00）每人3190元+10%。國民Buffet「饗食天堂」台北、高雄都有倒數跨年場，台北信義店及高雄夢時代店跨年夜皆分為兩場次，加碼供應雪蟹腳、嫩煎干貝佐蘆筍醬及迎賓氣泡酒，晚餐一（17:30~21:00）及晚餐二（22:00~00:30）每人1598元+10%，11月23日起全面開放訂位。「朵頤牛排」拉長歲末盛宴期間，除了可大口享受美國PRIME等級牛排，搭配豐盛Buffet之外，12月1日至1月3日點用「歲末盛宴雙人套餐」，再享季節限定主廚熱配菜「煙花女淡菜」，鮮美淡菜佐以番茄酸香與微辛香風味，鮮甜多汁、酸香開胃；搭配精緻甜點與無酒精飲品，酸甜風味交織，為歲末海陸饗宴增添豐富層次，11月1日起全面開放訂位。高空精品鐵板料理「旨醞」也推出耶誕跨年限定晚餐，以當令海陸珍饈，佐以細膩火候與主廚巧思，在高空景緻與城市燈火相伴下，與賓客共度美好時光。今年開幕的微風店更首度加開倒數跨年場（21:45~00:45），璀璨限定料理以日本活毛蟹揭開序幕，集結多款珍稀海味，佐以日本A5和牛沙朗與菲力雙主菜。台北凱達大飯店宣布，旗下buffet「百宴自助餐」即日起至11月30日推出期間限定主題「秋日饗宴．美國風味嘉年華」，以美式經典料理結合秋季風味，菜色包含南方炸雞、煙燻豬腱骨、濃郁起士通心麵、起士香腸辣肉醬堡、加州烤蔬菜藜麥健康沙拉等。同時，即日起至10月30日推出「暑假結束．美味不結束」優惠活動，週一至週四午、晚餐原價每人1298元，優惠價僅需999元(含服務費)，須提前三日預約。