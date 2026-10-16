我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平在生死戰終結連續116打席全壘打荒，但這一棒仍來得太晚。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇挑戰世界大賽3連霸失敗，國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃。大谷翔平直到G4生死戰才轟出本屆季後賽首發全壘打，結束58天、連續116打席沒有開轟的低潮。若以MVP球星及道奇進攻核心的標準檢視，大谷這次季後賽顯然不及格；但他在最後一戰已提供足以贏球的3分砲，道奇仍敗光4分領先，也證明橫掃責任不能全部推給他。大谷本屆季後賽前7場共23打數僅4支安打，打擊率1成74，沒有任何長打及打點。直到國聯冠軍賽G4，他才從前隊友梅伊（Dustin May）手中轟出3分砲，收下本屆季後賽首支長打及首批打點。大谷8場季後賽合計26打數5安打，打擊率1成92，僅有1發全壘打、3分打點。這樣的成績若放在一般角色球員身上，或許只是短期低潮；但對一名4屆MVP、被期待扛起道奇進攻的核心而言，無論如何都稱不上及格。尤其道奇今年無法使用「投手大谷」，他對球隊的季後賽貢獻幾乎完全來自打擊。當他的長打火力消失，道奇也失去陣中最具破壞力的進攻武器。大谷的低迷不只反映在數據，也迫使總教練羅伯斯（Dave Roberts）反覆調整打線。他從例行賽固定的第一棒，被依序安排至第二棒、第四棒、第五棒，G3甚至被降到第六棒。這是大谷自2020年9月以來，首度在先發打線被排到如此後面的棒次。教練團原本希望降低他的進攻壓力，也避免在打線最前端累積無效打席，但頻繁調動反而反映道奇始終找不到解決辦法。直到G3，大谷才敲出打球初速113.5英里（約182.7公里）的安打，這也是他自6月20日以來最強勁的擊球，讓羅伯斯決定在G4重新把他移回第一棒。大谷自8月下旬起受到右上臂二頭肌及左膝不適影響，9月也曾進入傷兵名單。傷後復出至季後賽期間，他的長打產量與擊球穩定性明顯下滑。不過，大谷本人並未把低潮歸咎於傷勢。他在G3賽前曾強調，自己不是因為症狀而無法打擊，所有結果仍屬於實力與臨場表現的範圍。因此，傷勢可以解釋部分揮棒狀況，卻不能完全免除責任。既然選擇上場，大谷仍必須接受球隊核心打者應有的檢視。道奇前3戰全部落敗，他未能在系列賽形成足夠威脅，確實是球隊提早陷入絕境的原因之一。G4面臨輸球就淘汰，大谷終於找回熟悉的長打。他逮中時速95.1英里（約153公里）的卡特球，轟出打球初速113.1英里（約182公里）、飛行距離428英尺（約130.5公尺）的3分砲。這不只是他本屆季後賽首轟，也是自8月18日後的第一發全壘打，終結生涯最長的連續25場未開轟低潮。大谷擊球後罕見朝道奇休息區怒吼，展現試圖延續球季的強烈情緒。從系列賽角度來看，這一棒終究來得太晚。當大谷終於打出足以改變比賽的重擊，道奇已經0勝3敗，沒有任何犯錯空間。大谷前3戰沒有長打、沒有打點，未能及早扛起進攻，當然必須為道奇陷入0勝3敗負起一部分責任。大谷即使恢復長打火力，也無法獨自修補道奇所有問題。前3戰是打線欠缺關鍵一擊，G4則變成投手群守不住領先；從先發輪值、牛棚控球、中心打者串聯到臨場調度，道奇每個環節都輸給釀酒人。雖然大谷直到G4生死戰才完成核心球星的任務；但道奇遭到橫掃，是全隊性的失敗，不是大谷一個人的責任。