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等了9年，特斯拉（Tesla）新一代電動跑車Roadster終於再次亮相！執行長馬斯克（Elon Musk）15日在美國德州舉行展示活動，讓這款拖延多年的跑車再次成為全球焦點。最令人驚訝的是，這次展示不只秀出跑車性能，還結合旗下太空公司「SpaceX」的推進技術，讓車輛沿著特殊坡道倒置行駛、在空中轉向翻轉，最後受控落地，宛如科幻電影場景。綜合外媒報導，這款第二代Tesla Roadster最早於2017年公開原型車，當時特斯拉預告2020年開始交車，卻因故一再延後，如今終於重新展示，除了讓車迷期待，也再次引發外界關注：這款號稱性能驚人的電動跑車，究竟何時才能真正量產？這次發表最吸睛的部分，就是Tesla Roadster展現出宛如「會飛」的特殊動作。報導指出，該車結合風扇吸附系統與內建推進器，在展示影片中，車輛可衝上近乎垂直的牆面並實現吸附，還能在空中完成翻滾和懸浮動作，最後落回地面，與一般汽車依靠輪胎、懸吊系統行駛的方式截然不同。不過，這並不代表Tesla Roadster已經成為能自由飛行的飛天車，這次展示是在特定環境與條件下進行，車輛能否安全升空、載人、合法開上一般道路，特殊推進器系統能否符合一般道路的安全與法規要求，都還有待釐清，也是未來量產要面臨的重要問題。除了特殊的空中動作，Tesla Roadster的性能數據同樣驚人。馬斯克在展示活動中表示，新車從靜止加速至每小時60英里（約96.6公里），所需時間不到1秒，最高時速則超過每小時230英里，約370公里。這些數字若能在量產車上實現，將是相當驚人的表現。不過目前相關數據，主要來自特斯拉的展示與說法，應與獨立的量產車實測成績分開。特斯拉2017年首次公開第二代Roadster時，曾預告新車將於2020年開始交付，但後來多次延後。近9年過去，車迷與預訂者終於等到新一輪展示，不過要真正交車，仍不是眼下就能實現的事。報導指出，特斯拉目前將量產目標訂在2028年，至於正式售價，最新展示活動並未公布明確數字。特斯拉的預訂頁面則列出不同版本的訂金要求，從5萬美元到25萬美元不等。對特斯拉而言，Tesla Roadster不只是另一款新車，更像是展示工程與技術實力的旗艦作品，強調高速性能與特殊科技。原文連結：