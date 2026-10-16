國泰航空線上旅展即日起開跑至11月13日，精選全球70個以上熱門航點最優8折起；若會員登入官網輸入指定優惠編號，更可享最高 1,000元折扣。另，國泰航空將在11月6日至11月9日參加「ITF台北國際旅展」除推出機票及旅遊優惠外，也規劃限定抽獎活動及會員專屬禮遇。
從台北、高雄出發的亞洲航線經濟艙、商務艙8折起；歐洲跟北美航線經濟艙85折起、商務艙9折；紐奧、非洲航線經濟艙8折起、商務艙9折。國泰航空優惠活動網頁
活動期間國泰航空會員登入國官網訂票，輸入優惠編號可再享優惠。短程指定亞洲航點來回經濟艙機票，輸入「CXITF500」，可享每張最高折500元，限量2400張；預訂指定歐洲、北美、紐澳、中東及非洲航點來回機票，輸入「CXITF1000」，限量900筆訂位，滿2萬元以上，最高可享1,000元折扣。南港展覽館一館舉行的「2026 ITF台北國際旅展」。
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活動期間國泰航空會員登入國官網訂票，輸入優惠編號可再享優惠。短程指定亞洲航點來回經濟艙機票，輸入「CXITF500」，可享每張最高折500元，限量2400張；預訂指定歐洲、北美、紐澳、中東及非洲航點來回機票，輸入「CXITF1000」，限量900筆訂位，滿2萬元以上，最高可享1,000元折扣。南港展覽館一館舉行的「2026 ITF台北國際旅展」。