特斯拉（Tesla）今（16）在海外發表全新第 2 代 Roadster 跑車！官方在 X 平台釋出 46 秒實測影片，展示車輛懸浮翻轉的驚人畫面。台灣官網也同步開放預購，釋出 3 款車型與訂金細節，入門版訂金 151 萬元，賽道版 Thrust 預購總額更高達 755 萬元且每人限購 1 輛；全球熱搜的飛天款 Rocket 更採「邀請制」，一般人無法預購。
🟡官方釋出46秒實測片！飛天神車空中翻轉超嗨
讓全球車迷苦等多年的夢幻跑車終於展現「飛行」身手！特斯拉官方 X（原 Twitter）帳號釋出長達 46 秒的最新實測影片。畫面中，白色 Roadster 原型車衝上彎曲斜坡騰空躍起，仰賴與 SpaceX 攜手研發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉與短暫懸浮後落地。超嗨的翻轉鏡頭證實了馬斯克的狂想，也讓全球車迷熱血沸騰。
🟡台灣官網突襲開放預購！三大規格訂金全曝光
實測影片震撼曝光的同時，台灣特斯拉官網也火速更新預售頁面，共提供 Performance、Thrust 與 Rocket 等 3 種車型。入門的 Performance 標註「符合路駕規格，雙座」，配備主動式空氣力學與多模式貼地套件，預購訂金總額為 151 萬元（刷卡 15 萬、10 天內繳清 136 萬）。官網備註，在完成車輛配置前均可申請全額退款。
🟡沒見到車先繳755萬！頂級賽道版每人限購1輛
一般買家能點選的最頂規版本為「Thrust」，定位為賽道雙座規格，額外搭載加速推進器，車尾展示圖明顯多了 4 個噴氣孔。該車型預購門檻極高，除訂車刷卡 15 萬外，10 天內需付清 740 萬元，等於沒看到實車就得先付 755 萬元，且每人限購 1 輛。至於真正具備懸浮飛行功能的「Rocket」頂規款，官網顯示為單座且採「邀請制限定」，外媒預估最快得等到 2028 年才會量產。
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讓全球車迷苦等多年的夢幻跑車終於展現「飛行」身手！特斯拉官方 X（原 Twitter）帳號釋出長達 46 秒的最新實測影片。畫面中，白色 Roadster 原型車衝上彎曲斜坡騰空躍起，仰賴與 SpaceX 攜手研發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉與短暫懸浮後落地。超嗨的翻轉鏡頭證實了馬斯克的狂想，也讓全球車迷熱血沸騰。
實測影片震撼曝光的同時，台灣特斯拉官網也火速更新預售頁面，共提供 Performance、Thrust 與 Rocket 等 3 種車型。入門的 Performance 標註「符合路駕規格，雙座」，配備主動式空氣力學與多模式貼地套件，預購訂金總額為 151 萬元（刷卡 15 萬、10 天內繳清 136 萬）。官網備註，在完成車輛配置前均可申請全額退款。
一般買家能點選的最頂規版本為「Thrust」，定位為賽道雙座規格，額外搭載加速推進器，車尾展示圖明顯多了 4 個噴氣孔。該車型預購門檻極高，除訂車刷卡 15 萬外，10 天內需付清 740 萬元，等於沒看到實車就得先付 755 萬元，且每人限購 1 輛。至於真正具備懸浮飛行功能的「Rocket」頂規款，官網顯示為單座且採「邀請制限定」，外媒預估最快得等到 2028 年才會量產。