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百萬YouTuber一隻阿圓昨（15）日突然透露「今年結束了一段非常長的關係」，被外界解讀已與《木曜4超玩》前製作人陳百祥分手。她今（16）日再度發聲，以「我們各自都會加油」證實分手；相較之下陳百祥至今未公開回應。回顧兩人交往期間都是阿圓主動替他發聲，還曾無奈表示：「他都不會講，所以我要講」，昔日的這句話也映照了兩人的結局。阿圓15日在IG限時動態透露，今年結束了一段維持很久的關係，並表示：「沒有人比我們更理解彼此很用心看待的歲月。」間接認了與陳百祥分手。消息曝光後引起大量討論，阿圓今天再度表示，謝謝大家的關心與祝福，「我們各自都會加油」，也希望外界將注意力放回兩人的作品，不會再對感情做更多回應。至於陳百祥則尚無對外回應。事實上兩人交往期間相當低調，不僅鮮少同框放閃，陳百祥也幾乎不主動談及戀情。去年5月，阿圓曾罕見在IG替陳百祥宣傳個人頻道「又離題了」的新影片，透露男方為了訪問韓國知名製作人羅暎錫，沒有另外請翻譯，而是利用ChatGPT逐段翻譯韓文字幕，再反覆修改內容。她當時透露，影片上架前兩天，陳百祥仍在持續調整，還特別購買電腦降溫板，希望畫面、顏色及聲音都能以更好的品質呈現。阿圓把男友的努力看在眼裡，忍不住替他補充：「這種一直以來用心、不放過自己，看待每一支影片的態度，他都不會講，所以我要講。」字句間充滿對男友的欣賞與支持。阿圓與大她9歲的陳百祥，2024年12月被週刊拍到先後進出信義區同一棟住宅，疑似已經同居。戀情曝光後，阿圓隨即發布影片低調認愛，陳百祥則只以聲音入鏡，兩人希望外界保留私人空間，依然沒有公開露面。公開交往後小倆口仍極少合體，阿圓偶爾會透露同居日常，曾爆料陳百祥有潔癖、十分愛洗手，也曾為了家中洗手乳消耗太快，特別多買幾瓶備用。去年她曬出婚紗照一度讓粉絲誤會要結婚，後來才澄清只是工作拍攝。如今女方公開分手，男方仍選擇沉默，也讓昔日那句「他都不講，所以我要講」顯得格外諷刺又心酸。