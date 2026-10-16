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▲民進黨台北市長參選人沈伯洋與民進黨各鄉鎮市長參選人出席「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」地方新世代候選人推薦記者會。（圖／記者朱永強攝）

年底選戰倒數，對於民進黨整體選情，民進黨秘書長徐國勇今（16）日表示，民進黨輔選策略一直在檢討、一直在改進，也跟黨員呼籲，不要去預測選情，每個縣市他們都會努力、加強；他強調，民調不是勝利的保證，人潮也不是選票的保證，呼籲黨員千萬不可以得意自滿，要謙卑謙虛地面對台灣的人民、選民。民進黨今召開「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」民進黨地方新世代候選人推薦記者會，包含秘書長徐國勇、副秘書長何博文、台北市長參選人沈伯洋、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢、彰化市長參選人黃柏瑜、屏東市長參選人梁育慈、太保市長參選人呂慧瑜、草屯鎮長參選人張媛婷、溪州鄉長參選人巫宛萍、義竹鄉長參選人翁雲、長治鄉長參選人邱佳娟、南州鄉長參選人葉俊緯出席。媒體詢問，選戰即將進入最後倒數的30天，如何評估民進黨現在整體選情？是否有加強輔選重點區域？以及是否會啟動新一波輔選策略?徐國勇回應，民進黨輔選策略一直在檢討、一直在改進，也一直在往前走，但他已在中常會與黨員、支持者報告，不要去預測民進黨會得幾席，也不要預測每一個縣市的選情。徐國勇說，每一個縣市他們都在努力、都在加強，接下來的戰略也會繼續改變、繼續在往前走，因為選民有他們的思考的方式，民進黨也必須體察民意；他提到，感謝小水滴、洋流朋友們，因為洋流帶動台灣民主的另外一波發展，大家能看到，沈伯洋最近到每一個地方的人潮，讓人相當感動。徐國勇強調，希望民進黨在提名的19個縣市，都能得到非常好的成果，在這裡感謝大家，「沒有提名的縣市，最後也會讓大家了解我們合作的對象」。此外，徐國勇也還原星期三中常會談話，請大家記住一件事，「當我們繼續努力、為台灣努力奮鬥時，每一次都要經過選舉的洗禮，但我們不能驕傲、不能自滿，要繼續往前走」，因此才告訴大家，人潮不等於選票，要選出來才是。徐國勇說，「民調不是勝選的保障，民調也要化為選票，才是真正讓台灣往前走，在11月28日勝利的重要基礎！」徐國勇強調，民調不是勝利的保證，人潮也不是選票的保證，拜託各位支持民進黨、黨員同志們，千萬不可以得意自滿，要謙卑謙虛地面對台灣的人民、選民。