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▲美國總統川普（圖／美聯社／達志影像）

美國期中選舉倒數，川普再度祭出現金牌，但選民似乎不買單。《華爾街日報》首席經濟評論員葉偉平分析，政治人物都相信鈔票能換選票，川普只是講得最直接，但歷史顯示，發錢拉抬選情的成效一向有限，這次恐怕也不例外。川普9日在達拉斯的共和黨黨代會上宣布，若共和黨守住參眾兩院，將向每名美國成年公民發放5000美元，並稱這筆錢為「川普紅利」。他也強調款項必須在美國境內花用，但並未說明如何落實。這項承諾的財政規模驚人。依美國成年人口約2億7000萬人估算，總成本將超過1兆美元，另有估算上看1.35兆美元。目前美國公債規模已達40兆美元，舉債成本也持續墊高，外界因此質疑經費從何而來。即使在共和黨內部，意見也不一致。眾議院議長強生表示，任何此類發錢行為都必須經國會批准，「難的是細節」；副總統范斯則暗示，高所得者可能不會領到，經費或可來自關稅收入，但資金缺口依然龐大。這已不是川普第一次開出現金支票。他先前曾喊出每人2000美元的「關稅紅利」，但最終未付諸實行。本周他在阿拉斯加再度重申，期中選舉若勝出，將發放5000美元。他先前已對歐巴馬健保投保人發放500美元，對聯邦醫療保險受益人發放90美元，至於以關稅收入或政府效率部省下經費發放回饋金的說法，至今都還沒有下文。葉偉平指出，過去的經驗不利於這類策略。川普第一任期內，共和黨在2018年期中選舉前推動大型減稅，希望藉由提高薪資所得討好選民，但法案幾乎從一開始就不受歡迎，共和黨當年秋天仍丟掉眾議院多數。2025年通過的《又大又美法案》也是類似思路。廣告分析公司AdImpact數據顯示，稅收仍是共和黨競選廣告的第一大主題，然而Politico今年7月的民調卻發現，覺得自己受害的民眾多於覺得受惠的民眾。葉偉平直言，以法案內容來看，這種結果幾乎說不通。民主黨同樣吃過悶虧。前總統拜登2021年的刺激方案發放1400美元支票，選民不但沒有感恩，反而對隨後湧現的通膨感到憤怒，民主黨在2022年期中選舉與2024年大選接連慘敗。這或許也解釋了川普的5000美元為何喊不動人。《華爾街日報》9月民調顯示，64%受訪者認為此舉是壞主意，只有23%叫好。葉偉平認為，這不代表選民突然愛上財政紀律，而是反映行為經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主塞勒提出的「稟賦效應」：人們對已經擁有的東西，評價高於尚未到手的東西。換言之，選民對新增的減稅或現金發放反應冷淡，卻會強烈反彈任何削減現有福利、或調高現行稅率的做法。這也說明他們為何支持限制物價，因為不少人還記得2020年的低物價，期待回到那個水準。川普發錢的背景，是共和黨面臨的嚴峻選情。Emerson College民調顯示，民主黨在國會選票的支持度以53%對42%領先；福斯新聞民調則領先8個百分點。另有報導指出，川普支持率跌至低點，選民對伊朗戰爭、經濟與生活成本都感到不滿。伊朗戰事也成為變數。荷莫茲海峽大致封閉，已推高油價，川普則表示，戰爭恐怕要到期中選舉之後才會結束，油價也要到那時才會下跌。對許多正為物價所苦的選民來說，這樣的說法恐怕難以安撫。至於美國每年約2兆美元的財政赤字，葉偉平認為，單靠民意壓力還無法讓國會帶領美國走出困境，但或許能讓國會暫時停手，不要再把洞挖得更深。期中選舉將於11月3日登場，川普的5000美元能否真正轉化為選票，還是淪為又一張跳票支票，答案即將揭曉。