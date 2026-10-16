我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史奈爾（Blake Snell）在G3第7局續投後遭連續全壘打，羅伯斯的換投時機成為系列賽重要爭議。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇在國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃，世界大賽3連霸夢碎。總教練羅伯斯（Dave Roberts）的調度再度成為檢討焦點：大谷翔平的棒次不斷變動、G3遲遲未換下史奈爾（Blake Snell），G4雖然提前啟用代打、積極調度牛棚，仍讓4分領先化為烏有。羅伯斯不是道奇出局的唯一戰犯，但當相同的領先遭逆轉劇本連續上演，他自然無法置身事外。大谷在季後賽打擊陷入低潮，羅伯斯為了幫助他找回狀態，不斷調整棒次。大谷從例行賽固定的第一棒，先後被安排在第二、第四、第五棒，G3甚至被降至第六棒，直到生死戰才重返開路先鋒。大谷前7場季後賽23打數僅4安打，打擊率1成74，沒有任何長打及打點，教練團必須設法降低無效打席對整條打線的影響。問題在於，道奇始終沒有建立穩定的先發打序。當貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）與其他中心打者也未能持續輸出，單純移動大谷棒次只能改變出場順序，無法解決整體串聯問題。道奇在國聯冠軍賽得點圈有人時合計43打數僅5支安打，打擊率低至1成16。這不是一個打序調整就能修復的問題，也說明羅伯斯即使不斷換人、換棒次，球員仍未能完成最基本的得分任務。羅伯斯最難擺脫的責任，出現在G3第7局。道奇剛以2：1逆轉領先，史奈爾前6局也展現壓制力，但投球數已達81球，7局一開始又對沃恩（Andrew Vaughn）投出保送。史奈爾的球速與控球都出現下滑跡象，羅伯斯仍選擇讓他繼續面對鮑爾斯（Jake Bauers）。鮑爾斯纏鬥11球後轟出逆轉2分砲，米契爾（Garrett Mitchell）隨後再補上背靠背全壘打，道奇剛取得的領先瞬間消失。羅伯斯賽後解釋，他認為史奈爾的球威仍然很好，釀酒人打者也沒有掌握得很理想，因此原本希望讓他再解決3名打者，第4人才交給菲利普斯（Evan Phillips）。結果史奈爾連一個出局數都沒有拿到，就遭連續全壘打逆轉。相較於G3的換投慢半拍，羅伯斯在G4一開始便展現積極態度。釀酒人第2局將左投德羅漢（Shane Drohan）換成右投梅伊（Dustin May）後，道奇形成無人出局一、三壘有人。打線才走到第一輪，羅伯斯便直接以左打蒙西（Max Muncy）代打羅哈斯（Miguel Rojas），提前犧牲羅哈斯的守備與後段調度彈性，試圖把第一次得分機會轉換成大局。蒙西雖然遭到三振，但帕赫斯（Andy Pages）隨後敲出適時安打，大谷再轟出3分砲，道奇取得4：0領先。從結果來看，羅伯斯的代打沒有直接建功，整體進攻策略卻成功製造系列賽最大的領先優勢。真正讓G4翻盤的是投手群。葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在第4局遭鮑爾斯敲出2分打點二壘安打，第5局又被漢米爾頓（David Hamilton）敲回1分，道奇的4分優勢迅速縮小。羅伯斯換上菲利普斯仍無法控制局面，接著再派維西亞（Alex Vesia）處理滿壘危機。維西亞面對鮑爾斯連投4顆壞球，送出追平分。道奇牛棚單局出現連續3次保送，不必等釀酒人敲出長打，領先就已全部消失。第6局，羅伯斯啟用史考特（Tanner Scott），又被米契爾轟出超前陽春砲；第9局派出整個系列賽都未登板的終結者迪亞茲（Edwin Díaz），也被漢米爾頓擊出增添保險分的全壘打。釀酒人終場以6：4逆轉，完成橫掃。G4賽前，羅伯斯已明確表示，不會讓山本由伸或史庫柏（Tarik Skubal）從牛棚登板。他的理由是道奇後援投手休息充足，而且即使先贏G4，仍需要史庫柏、山本分別準備後續比賽。從7戰4勝制的系列賽布局來看，這項安排並非毫無道理；但在輸球就淘汰的比賽中，保留兩大王牌也承擔巨大風險。當牛棚在中段連續失守，道奇卻沒有使用最強投手壓住局面，所謂G5、G6輪值最終也失去意義。道奇遭橫掃不能全部怪羅伯斯。但身為總教練，羅伯斯的工作就是在球員狀態不佳時找到解法。道奇4場比賽反覆出現「取得領先、無法追加、投手後段失守」的相同劇本，教練團卻始終無法阻止問題重演，