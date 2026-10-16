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▲陳喬恩（上右）與朱禎（上左）一起陪喬任梁的爸媽吃飯。（圖／翻攝自微博＠陳喬恩）

▲喬任梁（右）生前與陳喬恩（左）是超級好朋友。（圖／翻攝自微博＠橘子娛樂）

中國男星喬任梁2016年9月16日晚間，被發現在上海市普陀區祁順路的一處住宅內過世，得年28歲。昨（15）日是他的39歲冥誕，好友陳喬恩每年這時都會到墓地祭拜，也會陪喬任梁的爸媽吃飯，代替他盡孝。她這10年來始終如一的真誠態度讓不少粉絲感動，大讚陳喬恩真的是「世界上最好的朋友」。陳喬恩昨日在微博發文，貼出她到墓地祭拜喬任梁的照片，只見現場充滿粉色花海，還有一個喬任梁等高的人形立牌，背後被裝上翅膀，陳喬恩與喬爸、喬媽則站在立牌前拍照，氣氛看起來很溫馨。陳喬恩也在貼文寫道：「十年了，你永遠是少年。」可見她這10年來從未忘記過對方，依然記得喬任梁少年時的帥氣模樣，粉絲看了也紛紛感動留言：「謝謝喬恩一直記得他」、「一輩子有一個這樣的朋友，足夠了」、「10年了，只要我們還記得，他就一直在」、「kimi在另一個世界肯定過得很幸福，喬恩也要永遠幸福」。陳喬恩之後也陪著喬爸、喬媽一起去吃飯，當天到場的還有喬任梁的另一名好友朱楨。他從喬任梁過世後，就一直陪伴喬爸、喬媽處理後事，2024年卻出現他在喬任梁葬禮上與他人談天說笑的不實指控，讓網友再度造謠喬任梁的死因藏陰謀論，認為他根本不是輕生。對此，朱楨當時選擇報警處理，不任由網友誹謗。回顧陳喬恩與喬任梁相識過往，2011年她剛到中國發展，在人生地不熟的情況下接拍電視劇《春光燦爛豬九妹》，與喬任梁結緣。喬任梁雖然比陳喬恩小了8歲，但一直都很照顧她，帶她了解中國的拍戲環境、風土民情，讓陳喬恩相當感動。兩人後來又陸續合作《錦繡緣華麗冒險》、《放棄我，抓緊我》，因為非常聊得來，在劇組總是黏在一起，才成為無話不談的好友。