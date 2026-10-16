我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基釀酒人在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第4戰逆轉擊敗洛杉磯道奇後，釀酒人成功報了去年遭道奇直落4的一箭之仇，睽違44年再度挺進世界大賽。更具歷史意義的是，根據日媒報導，這是大聯盟季後賽史上首次有球隊在前一年遭對手橫掃後，隔年反過來以橫掃方式完成復仇。這支例行賽拿下103勝、全大聯盟最多勝場的球隊，證明自己的競爭力並非只建立在幾名明星球員身上，而是來自完整的投手調度、穩定的牛棚戰力，以及一套從例行賽延續到季後賽的團隊打法，就如同他們的季後賽口號「Win Our Way」。談到釀酒人本季能夠一路闖進世界大賽，牛棚深度無疑是最重要的關鍵之一。球隊雖然擁有米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）與亨德森（Logan Henderson）等先發戰力，但真正讓對手難以突破的，是能夠依照比賽情勢不斷調整的投手群。本場第4戰，首次在今年季後賽登板的先發左投多洛漢（Ethan Dorrough）僅投到2局途中、失掉1分便退場，球隊隨即交由梅伊（Dustin May）接手。釀酒人沒有因為先發投手提早退場而打亂節奏，而是透過後續的牛棚投手接力，持續掌握比賽主導權，展現牛棚調度的彈性。其中，艾許比（Aaron Ashby）本季出賽75場，只有1場擔任先發，卻拿下13勝，是隊內勝投數第二高的投手。再加上霍爾、烏里貝、安德森，以及本季拿下30次救援成功的終結者梅吉爾（Trevor Megill），釀酒人得以透過多人分工，將領先優勢轉化為勝利。這種模式在季後賽尤其重要。當系列賽進入高強度的短期對決，先發投手未必每場都能投得長，牛棚能否及時接手、壓制對手打線，往往直接影響晉級結果。釀酒人展現的正是整體投手戰力，而非單純仰賴一名王牌撐起整個系列賽。除了投手群，釀酒人的另一項優勢，是野手陣容中有多名由球團自行培養的核心戰力。圖朗（Brice Turang）、米契爾（Garrett Mitchell）、弗瑞里克（Sal Frelick）與喬里奧（Jackson Chourio），都是球隊從內部養成、逐漸成長為主力的代表。相較於透過自由球員市場不斷堆疊明星球員，釀酒人更強調既有陣容的培養與團隊運作。球員熟悉球隊的戰術要求，教練團也能依照每個人的特點安排專屬的角色，讓速度、短打、跑壘與投手調度形成相互配合的整體戰力。球隊本季季後賽喊出的口號「Win Our Way」，意即「照我們自己的方式贏球」，正好說明這套思維。釀酒人不必每場都靠大量全壘打壓制對手，也不需要在每個位置都擁有聯盟最耀眼的明星，而是透過機動性、細膩戰術與牛棚優勢，逐步累積贏球條件。面對擁有大谷翔平等頂級球星的道奇，這種差異更顯突出。當比賽進入關鍵時刻，球隊能否執行既定策略、維持投手群穩定，往往比紙面上的明星數量更直接影響結果。釀酒人以4連勝淘汰衛冕軍，也讓這套建隊哲學獲得最具說服力的成果。釀酒人上一次挺進世界大賽，得追溯至1982年，當時球隊仍隸屬美國聯盟，並在約恩特（Robin Yount）、莫里特（Paul Molitor）等名將帶領下拿下聯盟冠軍。1998年轉入國家聯盟後，釀酒人始終未能再次站上世界大賽舞台，直到今年才終於打破這項等待。接下來，釀酒人將等待光芒與守護者之間的美聯冠軍系列賽結果，迎接世界大賽挑戰。無論對手是誰，釀酒人都必須延續目前的投手調度與團隊執行力，尤其牛棚能否持續維持高水準，將是決定球隊能否走到最後的重要因素。從例行賽103勝，到國聯冠軍賽橫掃道奇，釀酒人已經證明自己不是只靠短期爆發闖進世界大賽的黑馬，而是一支擁有完整戰力與明確球隊文化的強權。44年的等待如今化為新的機會，接下來他們要證明的，是這套「照自己的方式贏球」的哲學，能否再往前一步，換來隊史第一座世界大賽冠軍。