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▲ 活動另安排噴漆創作，由專業工作人員帶領少年認識噴漆創作方式、工具使用及安全注意事項，鼓勵少年透過藝術媒材自由發揮創意，將想法與感受轉化為專屬自己的獨特作品。（圖／高市少年隊提供）

高市警局少年警察隊及少輔會持續推動「主角上線－反NPC計畫」，10月3日辦理「好聚好散 好好說」及「更好的我們～未完待續」團體輔導活動，透過黏土、牌卡及噴漆創作，陪伴少年認識情緒、學習溝通，並在創作與互動中探索自我、發掘優點、逐步建立自信。這次活動由高市警少年隊隊長陳仁正陪同少年一起投入活動，透過黏土創作及團體互動建立團體默契，並藉由牌卡探索，引導少年表達內在感受、看見自身優點、培養正向的人際互動態度。活動另安排噴漆創作，由專業工作人員帶領少年認識噴漆創作方式、工具使用及安全注意事項，鼓勵少年透過藝術媒材自由發揮創意，將想法與感受轉化為專屬自己的獨特作品。過程中，心理師引導少年分享創作心得，覺察外在刺激對自身情緒與身體反應的影響，也讓少年體會每個人對創作的想法及活動的期待各不相同，進而學習理解差異、尊重他人，並以非暴力理性溝通取代衝突。這次活動更融入反毒宣導，提升少年對毒品危害及自我保護的認識。高市警少年隊隊長（兼高市少輔會執行祕書）陳仁正表示，少年正處於探索自我及建立人際關係的重要階段，透過實際參與及多元體驗，期待陪伴少年勇於表達情緒、發掘自身潛能，遇到困難時也應主動尋求協助，培養正向的人際互動及生活態度。高市警少年隊及少輔會未來也將持續辦理多元且貼近少年需求的輔導活動，陪伴青少年探索自我、培養正向興趣，勇敢成為自己人生的主角。本次活動也為今年度系列團體活動畫下圓滿句點，少年們在情感探索、交流與創作中收穫滿滿，期待明年持續透過豐富多元的活動，陪伴少年一起成為更好的自己。