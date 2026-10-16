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鼻竇炎腦部感染「十分罕見」 若擴散至眼眶恐有失明風險

感冒超過10天沒改善 出現6症狀快就醫

鼻竇炎別輕忽！小心引發蜂窩性組織炎、演變成腦膿瘍。花蓮慈濟醫院日前收治一名8歲的女童，因為從小有過敏症狀，近日因眼窩疼痛而前往急診就醫，隔天竟發現左眼及鼻樑明顯腫脹，甚至出現抽搐等症狀，檢查竟是鼻竇炎感染，且蔓延眼眶、腦部，演變成腦膿瘍。收治個案的花蓮慈濟醫院兒童神經科主任王傳育轉述，患者從小有過敏症狀，平時容易流鼻水、感冒，日前因眼窩疼痛到急診就醫，當時並沒有發燒，但隔天左眼及鼻樑開始腫脹，甚至眼睛無法張開，隨後出現抽搐及反應異常。王傳育提到，病人在發病前1、2個月曾反覆出現鼻竇炎症狀，且摔倒過。經醫療團隊評估，鼻竇炎尚未完全痊癒，加上外力撞擊，可能造成眼眶周圍細薄骨壁產生裂縫，細菌從鼻竇擴散至眼眶，引發「蜂窩性組織炎」，再進一步侵犯腦膜及腦部組織，最終形成腦膿瘍。王傳育表示，鼻竇炎相當常見，但嚴重到引發腦部感染的情況十分罕見。也因病患左眼腫脹嚴重，眼球活動也受到限制，醫療團隊安排電腦斷層及磁振造影檢查，確認腦部已形成約1.5公分的膿瘍。王傳育主任說，經神經外科評估，考量膿瘍大小及病況，決定先採取抗生素治療，不需進行腦部引流手術。耳鼻喉頭頸外科副主任溫羽軒則透過經鼻內視鏡微創手術，清除鼻竇內的膿液並建立引流，控制眼眶周圍感染。醫師指出，鼻竇與眼眶之間僅有薄薄的骨壁，若感染擴散至眼眶，可能影響眼球活動及視力，嚴重甚至有失明風險。王傳育主任說，腦膿瘍需要較長時間的抗生素治療，醫療團隊持續透過影像檢查追蹤，個案住院近三週時，雖然狀況逐漸穩定，但影像仍可見殘留膿瘍，因此持續完成6週靜脈抗生素療程，直到影像確認膿瘍消失。住院初期出現的抽搐，是腦部感染引發的急性痙攣，並不代表已罹患慢性癲癇，後續仍需持續追蹤腦波及神經功能。經過約一個半月的住院治療，患者終於順利出院，視力已恢復正常，但仍需定期追蹤神經功能與腦波。花蓮慈濟醫院小兒部部主任陳明群表示，患者嚴重鼻竇炎引發眼眶蜂窩性組織炎及腦膿瘍，是擔任主治醫師十多年來，遇過最嚴重的鼻竇炎個案。醫師提醒，孩子若有過敏體質，感冒後鼻腔黏膜容易腫脹，影響鼻竇分泌物排出。一旦感冒症狀持續超過10天未改善，或出現鼻塞、膿稠鼻涕、頭痛等症狀，應就醫評估是否為鼻竇炎；若進一步出現眼皮紅腫、眼球活動疼痛、視力異常、劇烈頭痛、抽搐或意識改變，更應立即就醫，避免延誤治療時機。