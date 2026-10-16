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台語歌手郭婷筠今（16）日凌晨在社群公開長文，透露自己長期受到酸民攻擊，不只是攻擊長相，就連聲音、身材都會被攻擊，讓她相當難過地說，雖然自己是公眾人物，但是擔心爸媽會看到這些負面聲音，因此非常心疼家人。郭婷筠坦言，身為公眾人物，她清楚大家喜好不同，她也能夠理解，並且願意接受大家的建議，可是郭婷筠不能接受，有些人總是躲在鍵盤後面，並且一直用難聽的話攻擊人，甚至外貌、身材也能夠被攻擊，「喜不喜歡是一回事，人身攻擊又是另一回事。」不過比起自己受到批評，郭婷筠更心疼的是爸媽可能會受傷，因為他們會替自己感到難過，還會懷疑是自己的問題，尤其是現在當媽媽之後，她更能理解父母看孩子受委屈的心情，自己被罵還能消化，但是想到爸媽因為自己被罵而難過，郭婷筠就特別難以接受。貼文曝光後，老公彭正也現身留言區替老婆打氣，感性寫下：「老婆⋯眼睛酸酸的，這就是為人父母的感受。妳超棒的，我們繼續做自己就好。希望她別因為酸民就否定自己。