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台中高價住宅交易從七期延伸至北屯14期。根據8月份揭露的預售住宅實價登錄資料，14期新案「順天ROAM」出現每坪91.7萬元交易，為區域首見9字頭成交，並在該批資料中位居台中第四，成為北屯高價住宅市場的新指標。依這份統計，台中預售住宅單價前四名介於每坪91.7萬元至105.5萬元，前三名依序為西屯七期的「聯聚理安大廈」、「寶輝101 Theater South」及「寶璽天讚」，第四名則由「順天ROAM」拿下，顯示14期部分新案成交價格已接近七期高價產品。業者分析，14期開發腹地較大，公園綠地與新興住宅聚落吸引換屋族及高資產客群，近年品牌建商陸續進場，也帶動產品規畫與價格競爭。其中，「順天ROAM」由建築師林友寒負責全案規畫，建商品牌與建築設計是吸引買方的因素。除每坪91.7萬元的交易外，已揭露的部分中高樓層戶別，成交單價也達每坪80萬元以上，顯示市場認同並非僅限單一戶別，與區域內競案之間也拉開明顯差距。14期其他指標案中，大陸建設首度進入區域推出的「大陸豐莚」，最高成交單價為每坪86.05萬元。該案位於四張犁公園第一排，由紐約ODA團隊設計，在品牌、地段與產品力皆表現獨出，業者表示全案銷售已逾8成。龍寶建設與大毅建設合作的「有愛臻邸」，基地三面臨路，最高成交單價達每坪81.34萬元。華固建設推出的「華固豐匯」也有8字頭交易，「華固四季匯」最高成交單價則為每坪78.9萬元，區內已有多個建案進入高價住宅競爭行列。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，高端買方仍在市場尋找合適產品，品牌建商則透過設計創新與差異化規畫爭取客戶。他認為，買方對品牌、地段及產品特色的選擇，正帶動新興高價住宅聚落發展。