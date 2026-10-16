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聖誕節想去離島過？今年行憲紀念日有3天連假，12月25日（五）至12月27日（日），加上24日、28日共有5天疏運期。針對澎湖、金門、馬祖3離島管制航線，合計將提供1,000架次、共7萬6160個座位數，並自10月19日（下週一）上午9時起開放訂位。民航局指出，行憲紀念日連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。在各航線運能提供方面，澎湖航線448架次、30,364個座位數；金門航線468架次、40,006個座位數；馬祖航線84架次、5,790個座位數。民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。民航局提醒旅客，此次行憲紀念日連假在尖峰時段12月24日至12月26日臺灣出發往離島方向，以及12月26日至12月28日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。加註使用限制的機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%的退票手續費。