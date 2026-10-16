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5566迎接成軍25週年，推出新歌〈NEVER DIE 永不落幕〉，找來製作人陳星翰操刀。陳星翰坦言，剛接到邀請時第一個念頭是「要不要拒絕」，最後決定打破外界對5566的既定印象，採用節奏快速的Eurobeat（歐陸節拍）曲風，成員完成錄音後的表現也超出製作團隊預期。陳星翰此次替5566安排密集節拍及高難度聲線編排，考驗成員的節奏掌控能力。新歌副歌以「WE NEVER DIE」為主軸，並設計手勢舞；5566則表示，歌名呼應粉絲長年喊出的「56不能亡」。MV以「如果當初沒有成為5566」為題，設定四人在平行時空中的另一種人生。孫協志飾演保全主管，王仁甫成為手機大亨，許孟哲改當「榴槤王子」，彭小刀則化身商業大佬。劇情中四人因一本神祕漫畫被吸入蟲洞，意外看見另一個時空中的自己，並重新喚起對舞台的熱情。〈NEVER DIE 永不落幕〉完整版MV於今（16）日晚間8時56分公開，新歌也同步上架音樂平台。