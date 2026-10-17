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▲彭政閔曾跨界拍電影《做工的人》，當時字幕還打上「永遠的23」讓不少劇迷、球迷又驚又喜。（圖／facebook@做工的人 Workers）

彭政閔客串《做工的人》 導演禁止說話考驗演技

陳義信70萬簽約當模特兒 球場還有美女專屬應援

▲陳致遠（左）曾在《八尺門的辯護人》客串棒球教練。（圖／facebook@黃揚明）

陳致遠客串《八尺門的辯護人》 演棒球教練惹爭議

龍象大戰首度登上台灣大賽 4萬張門票完售

中華職棒37年台灣大賽「龍象大戰」今（17）日下午5點5分在台北大巨蛋開打，這也是味全龍與中信兄弟首次爭奪總冠軍，首戰4萬張門票早已搶光！不過說到中信兄弟昔日球員們，當年可不只有球場上的風光戰績，連演藝圈都有他們的身影，「恰恰」彭政閔曾偷偷跨界拍電影《做工的人》，陳致遠更在金鐘夯劇《八尺門的辯護人》當起棒球教練，最狂的還是「假日飛刀手」陳義信，早在34年前就憑著明星臉，以70萬元簽約金當上專屬模特兒，還有一整排美女到球場替他加油，成為中職史上首位兼具模特兒身分的超狂球星。被稱為「恰恰」的彭政閔，是兄弟象最具代表性的傳奇球星之一，生涯效力兄弟象及後來的中信兄弟，背號23更成為球迷心中的經典，不過已於2019年引退，現在轉任中信兄弟領隊。除了打球，彭政閔2023年更驚喜客串國片《做工的人電影版》，飾演少棒隊教練，在片中接下象徵「鋼鐵人」的小男孩投出的一顆球，雖然戲分不多，卻讓不少進戲院的球迷當場認出偶像，電影上映首週票房也突破2000萬元，最終票房累積超過3950萬。彭政閔首次跨界拍電影，坦言是很不一樣的經驗，尤其導演鄭芬芬要求他不能靠台詞、只能透過表情和動作演出，讓他忍不住笑說：「導演在挑戰我的演技！」更巧的是，與他對戲的小童星楊學湧，竟然是老家的鄰居，兩人從小就認識，沒想到多年後會在電影裡相遇。拍攝結束後，現場還直接變成球迷見面會，劇組人員紛紛找彭政閔簽名、合照，他也來者不拒。至於被稱為「假日飛刀手」的陳義信，1989年到1990年赴日本職棒中央聯盟中日龍發展，1991年回台後加入中華職棒兄弟象，當年不只在投手丘上叱吒風雲，帥氣外型更讓他跨足模特兒圈。1992年3月13日，他與龍太企業簽下70萬元的專屬模特兒合約，成為中華職棒史上首位兼具模特兒身分的球星，還替品牌拍攝廣告，根據當年報導，龍太企業甚至會安排8至10名女性模特兒到球場替他加油，搭配陳義信招牌的拉弓慶祝動作，讓這位曾旅日的王牌投手，成為當時極具明星魅力的職棒球員。曾效力兄弟象、外號「黃金戰士」的陳致遠，2010年涉嫌收賄打假球後被開除、終身禁賽，退役後一度從事餐飲業，後轉往演藝圈發展，除了錄製綜藝節目，也在台劇《八尺門的辯護人》中客串學校棒球教練。該劇曾獲金鐘獎17項入圍肯定，但陳致遠過去涉及中華職棒簽賭案，2024年又因談論周思齊退役引發爭議，連帶讓這段戲劇演出被翻出來討論。政治評論員黃揚明當時更質疑，為何劇組找曾涉及假球案的球員飾演棒球教練，認為這樣的選角並不恰當。今年台灣大賽由味全龍對上中信兄弟，也是中職成立37年來，兩隊首次在總冠軍賽交手。首戰10月17日下午5點05分於台北大巨蛋開打，味全龍坐擁主場優勢，4萬張門票提前售罄；中信兄弟總教練平野惠一則決定沿用季後挑戰賽的32人名單，全力爭奪年度總冠軍。