人氣動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》全新主題快閃店將於10月23日至11月15日在台北西門「草咖啡 KUSA CAFE」限時登場，這次利姆路、紅丸、蜜莉姆、迪亞布羅及魯米納斯等5名人氣角色，通通換上超可愛的「動物化」造型，推出全新繪製的主題周邊，包括壓克力立牌、資料夾及瀏海髮夾等商品。活動免費入場，現場單筆消費滿600元，還能獲得隨機限定透明書籤。
《轉生史萊姆》5大角色變身萌獸！全新周邊台灣首賣
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》改編自伏瀨創作的同名輕小說，故事描述原本是普通上班族的三上悟，意外身亡後轉生到異世界，竟然變成一隻史萊姆，並以「利姆路」的身分結識各種魔物，逐步建立魔物與不同種族共存的國家。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》快閃店將於10月23日至11月15日在台北西門「草咖啡 KUSA CAFE」登場，主打全新繪製的動物化角色視覺，除了主角利姆路，還集結紅丸、蜜莉姆、迪亞布羅及魯米納斯，讓平常帥氣、霸氣的角色們展現不同於動畫中的可愛模樣。
消費滿600元送限定書籤！西門快閃店免費入場
現場將販售搭配新造型設計的資料夾、壓克力立牌及瀏海髮夾等商品，相關主題周邊與限定特典將首次在台灣販售。
除了全新周邊，快閃店也準備滿額贈禮，活動期間購買指定活動周邊，單筆消費滿600元，即可獲得限定透明書籤1張，全套共有5款，採隨機贈送，消費金額可累計贈送張數，數量有限、送完為止。
🟡 《關於我轉生變成史萊姆這檔事》期間限定快閃店
📌 日期：2026年10月23日（五）至11月15日（日）
📌 每週三公休
📌 時間：11：30～19：30
📌 地點：草咖啡 KUSA CAFE 西門店（台北市中正區博愛路52號1樓）
📌 免費參觀
📌 每週三公休滿額特典：活動期間購買活動周邊商品，單筆消費滿600元，即可獲得限定透明書籤1張，共5款隨機贈送，消費金額可累計，數量有限、送完為止。
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《關於我轉生變成史萊姆這檔事》改編自伏瀨創作的同名輕小說，故事描述原本是普通上班族的三上悟，意外身亡後轉生到異世界，竟然變成一隻史萊姆，並以「利姆路」的身分結識各種魔物，逐步建立魔物與不同種族共存的國家。
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》快閃店將於10月23日至11月15日在台北西門「草咖啡 KUSA CAFE」登場，主打全新繪製的動物化角色視覺，除了主角利姆路，還集結紅丸、蜜莉姆、迪亞布羅及魯米納斯，讓平常帥氣、霸氣的角色們展現不同於動畫中的可愛模樣。
現場將販售搭配新造型設計的資料夾、壓克力立牌及瀏海髮夾等商品，相關主題周邊與限定特典將首次在台灣販售。
除了全新周邊，快閃店也準備滿額贈禮，活動期間購買指定活動周邊，單筆消費滿600元，即可獲得限定透明書籤1張，全套共有5款，採隨機贈送，消費金額可累計贈送張數，數量有限、送完為止。
📌 日期：2026年10月23日（五）至11月15日（日）
📌 每週三公休
📌 時間：11：30～19：30
📌 地點：草咖啡 KUSA CAFE 西門店（台北市中正區博愛路52號1樓）
📌 免費參觀
📌 每週三公休滿額特典：活動期間購買活動周邊商品，單筆消費滿600元，即可獲得限定透明書籤1張，共5款隨機贈送，消費金額可累計，數量有限、送完為止。