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▲賴惠員手上佩戴的GRAND SEIKO「晚冬」腕錶，官方顯示售價為14.1萬元。（圖／翻攝自GRAND SEIKO官網）

台北101董事長賈永婕日前赴立法院財政委員會備詢，遭民進黨籍召委賴惠員當場建議「穿得跟我們一樣純樸」，引發各界熱議，連綠營人士也紛紛出面聲援賈永婕。賴惠員今（16）日再度發聲，並三度鞠躬表達歉意，不過，她的穿搭意外成為外界關注焦點，其手上佩戴的GRAND SEIKO腕錶，要價超過14萬元，連同她過去申報的財產資料，也再度引發討論。賴惠員今日在立法院再度針對先前的發言道歉，表示日前財政委員會因衣著問題引發爭議，主要是溝通不良造成外界誤解，對此深感抱歉。她也提到，選舉已進入倒數階段，相關事件卻占據大量社會版面，讓自己感到相當不安，接著連續三度鞠躬說：「這邊跟大家、跟賈永婕董事長再次致上歉意，真的很抱歉，真歹勢。」除了道歉內容，賴惠員的穿搭與身家也受到關注，根據監察院去年12月10日公布的財產申報資料，賴惠員與另一半張志仁名下共有6筆土地、4筆建物，所在地均為台南，另持有一輛Lexus IS 250；不過，申報資料中並未列出存款、現金及珠寶等有價財產。在有價證券方面，賴惠員持有多檔股票，包括「股后」川湖1000股、磐儀61000股、天鈺2600股，以及十銓7000股，申報總價額為1478萬9350元，另有4筆保險；至於債務部分，則包括土地貸款、信用貸款、房貸及保單質借等，合計7937萬7313元；另一半張志仁則投資其名下的張志仁診所1500萬元。