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▲皇翔建設《柏金》規劃地上24層、地下6層，設計16~30坪1+1房至3房。（圖／品牌提供）

▲皇翔建設《柏金》兼具信義大道燙金門牌、緊鄰捷運東門站8號出口與金華國中明星學區稀缺價值。（圖／品牌提供）

▲皇翔建設《柏金》銜接信義永康生活圈與大安森林公園，擁有極佳地段優勢。（圖／品牌提供）

AI財富效應持續擴散，高資產族的資產配置也更加聚焦「核心、稀缺、長期價值」。適逢中秋佳節，皇翔建設《柏金》銷售突破七成，為回饋已購客戶舉辦『月滿柏金・200萬購屋金』抽獎活動，吸引已購貴賓到場共襄盛舉，不僅展現品牌與客戶間持續累積的信任，也反映市場對台北核心資產的高度關注。憑藉信義永康核心區位、緊鄰捷運東門站8號出口、16至30坪精品規劃，以及皇翔長期品牌經營，《柏金》持續回應新世代高資產族兼顧自住品質與資產配置的置產需求。其中活動備受矚目的『200萬購屋金』成為全場焦點，並在眾人見證下正式揭曉幸運得主，為這場中秋盛會留下最驚喜的一刻。除頭獎之外，現場更祭出100萬購物金、歐洲、東京雙人旅遊等多項大獎，更有參加禮「台北士林萬麗酒店行政尊貴客房一泊二食住宿券」，不只展現皇翔對已購客戶的感謝回饋，也進一步延續品牌與客戶之間的互動與連結。皇翔建設副總經理廖妙靜特別表示：「購屋是人生重要決定，皇翔建設珍重每一次的託付。三十六年來，我們始終秉持這份信念，精選土地、精雕細琢，讓每一個作品都能創造獨一無二的價值。」對皇翔而言，從產品規劃、購屋服務到住戶關係經營，每一個環節，都是品牌承諾的延續。此次近七成已購客戶出席，也反映《柏金》客戶對品牌活動的高度參與，以及品牌與客戶之間持續累積的信任。新聯陽實業副總經理邱俊陽則指出：「《柏金》在市場景氣波動之下，銷售仍突破七成，除了信義東門核心地段的稀缺價值，更有皇翔建設長期累積的品牌實力，才能獲得市場肯定。」從銷售表現到已購客戶的高度參與，也可進一步看見當前高資產族群的置產思維正在轉變。AI浪潮推升全球資本市場與台股走強，科技財富效應持續擴散，但高檔震盪也讓高資產族重新檢視配置策略，逐步從追求單一報酬，轉向更重視資產分散、長期保值與抗波動能力。在此趨勢下，具備核心區位、稀缺性與成熟機能的不動產，再度成為重要資產選項。延續皇翔「奢選精華核心」的選地哲學，《柏金》坐擁信義大道燙金門牌，緊鄰捷運東門站8號出口，串聯大安森林公園、國際永康生活圈與金華國中明星學區，以16至30坪精品住宅規劃，回應新世代高資產族兼顧自住、置產與資產配置的多元需求，尤其精緻坪數所帶來的資產靈活性，結合核心地段的稀缺優勢，更能兼顧自住品質與長期持有價值。從銷售突破七成到200萬購屋金幸運得主誕生，「月滿柏金・200萬購屋金」不只是一次節慶回饋，也進一步展現高端住宅市場中，品牌信任、核心地段與資產價值所形成的長期支撐。在AI驅動新一輪財富重組浪潮下，《柏金》以信義永康核心區位、精品坪數規劃與品牌長期經營，回應高資產族對核心、稀缺與長期持有價值的置產需求，也持續強化其在台北核心住宅市場中的資產定位。皇翔建設【 柏金 】高訂信義永康 雙捷運東門8號 16 - 30坪預約專線 02-2351-1888｜接待會館 信義路二段221號建築代銷 新聯陽機構 新聯智廣告｜建照號碼 113建字第0175號不動產經紀人 王意分 (106) 北市經證字第01089號