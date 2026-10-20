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▲郭泓志分享職棒生涯經歷。圖/野球名人房YT頻道 提供

▲圖/郭董懂不懂YT頻道 提供

▲郭泓志、黃忠義首度合體前往東園國小傳承棒球精神。圖/郭董懂不懂YT頻道 提供

▲圖/KAPPA 提供

NOWNEWS《野球名人房》節目首度重磅邀請前大聯盟球星「不死鳥」郭泓志到場受訪！郭泓志在節目中不僅大方暢談旅美經驗與執行WBC情蒐任務的心得，更深談歷經 9 次手術的心路歷程、走出投球失憶症的信念，以及回台加盟統一獅背後的緣由與成立運動發展協會的初衷，展現出既霸氣又真實的一面。職業生涯歷經多達 9 次手術，郭泓志的心態經歷了重大轉變，並決定在退役後全面挑戰球員時期受限的事物。談及曾罹患投球失憶症的低潮，他揭露背後原因，並分享走出陰霾的關鍵信念就是「不要放棄」。為了將這份信念傳承下去，他特別與義大利運動品牌 Kappa 於 2026 年聯名推出全新「K」系列，以「RISE AGAIN」為核心精神，將自己職業生涯一路走來的挑戰、傷痛與榮耀，轉化為服裝設計上的剪裁與細節。這次在《野球名人房》節目中，服裝亦是一大亮點，主持人何美與東哥特別穿上郭泓志聯名衣表達支持，郭泓志則身著 Kappa 全新服飾霸氣登場。除了在球場上展現英姿，郭泓志退役後更成立運動發展協會，期盼憑藉自身經驗與影響力，為熱愛運動的孩子提供實質資源與協助，持續傳承棒球精神。在頻道節目《郭董懂不懂》最新一集中，他特別前往東園國小，與傳奇球星「東哥」黃忠義驚喜合體，不僅與小球員們近距離互動，兩位前輩更親自下場進行交流賽；郭泓志甚至重返投手丘，與「內野魔術師」黃忠義展開精采的投打對決。除了經驗傳授，兩人也穿上與 Kappa 聯名的最新服飾，盼將其中的堅持精神傳遞給下一代；而 Kappa 經典「背靠背」標誌所象徵的「相互支撐、永不孤單」團隊精神，更與郭泓志一路走來的理念完美契合。此外，郭泓志與 Kappa 的聯名合作亦推出多款精彩周邊商品。活動期間凡購買「K」系列商品，即可獲得限定球員小卡乙張；購買收藏禮盒組，更可獲得限定系列金球及球員小卡乙套。贈品數量有限，送完為止。更多詳細商品資訊與最新活動消息，歡迎前往 Kappa 台灣官方網站查詢。