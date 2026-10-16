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▲釀酒人睽違44年晉世界大賽，總教練墨菲（Pat Murphy）率領球隊完成復仇，從去年遭橫掃到今年反過來4連勝道奇。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基釀酒人今（16）日在國聯冠軍賽G4克服最多4分落後，以6：4逆轉洛杉磯道奇，系列賽4勝0敗完成橫掃，自1982年後睽違44年重返世界大賽。系列賽多次扮演關鍵英雄的包爾斯（Jake Bauers）獲選國聯冠軍賽MVP；令人難以想像的是，他兩年前曾因長期低迷萌生退意，最後為了家人與醫療保險決定再拚一次，如今從差點退休的浪人，搖身成為擊倒道奇的頭號功臣。包爾斯的逆襲故事格外勵志。根據《華爾街日報》報導，他從17歲投入職業棒球，超過10年間輾轉7個球團，2024年效力釀酒人時打擊率僅1成99。長期在大聯盟與小聯盟之間浮沉，讓他感到身心俱疲，球季結束後一度認真考慮退休。包爾斯原本計畫離開球場、留在家中照顧孩子，讓妻子蘿倫（Lauren Bauers）重返教職；但妻子隨後懷上兩人的第二個孩子，加上家庭需要醫療保險，他決定再給職業生涯最後一次機會，與釀酒人簽下小聯盟合約。這次決定也改變了他的生涯，2025年攻擊指數較前一季提升近百分點，2026年更出賽生涯新高144場，並以26轟高居全隊第一。面對輸球就淘汰的道奇，釀酒人G4開局遭遇重擊。2局下，道奇先靠帕赫斯（Andy Pages）敲出適時安打先馳得點，大谷翔平接著從梅伊（Dustin May）手中轟出3分砲，將比數擴大至4：0。不過，釀酒人沒有放棄。4局上，康崔拉斯（William Contreras）與包爾斯接連敲出二壘安打，單局追回2分。5局上，釀酒人再透過保送、安打與積極跑壘持續施壓，包爾斯在滿壘時選到保送，將比數追成4：4平手。米契爾（Garrett Mitchell）6局上從史考特（Tanner Scott）手中轟出超前陽春砲，第九棒漢米爾頓（David Hamilton）9局再從迪亞茲（Edwin Díaz）手中敲出保險全壘打，釀酒人最終以6：4逆轉獲勝。包爾斯在本次國聯冠軍賽不只是提供長打，更用纏鬥能力消耗道奇王牌投手，連續3場成為改變戰局的關鍵人物。G2面對山本由伸，包爾斯在兩好球後持續破壞投球，最終纏鬥12球選到四壞保送，形成兩出局滿壘。葉力奇（Christian Yelich）隨後敲出2分打點安打，山本也僅投2.2局便提前退場。到了G3，包爾斯在道奇以2：1領先的第7局，再與史奈爾（Blake Snell）纏鬥11球，最終將偏高快速球轟成逆轉2分砲，直接改變比賽走向。G4包爾斯延續火燙狀態，4局上敲出2分打點二壘安打，5局又選到追平比數的保送。從消耗山本、突破史奈爾到率隊完成4分逆轉，他也因此獲選國聯冠軍賽MVP。包爾斯賽後接受《NHK BS》訪問時表示，能與這群隊友一起挺進世界大賽，讓他百感交集。「我現在真的不知道該怎麼形容，能和這些優秀的隊友一起完成目標，讓我非常開心。」包爾斯說。他也提到去年遭道奇橫掃的經歷，「去年我們輸給了道奇，但今年全隊始終相信自己，最後打出了這樣的結果。」釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後表示，球隊從春訓開始，便將前進世界大賽設定為明確目標。墨菲說：「即使對手陣中都是未來可能進入名人堂的球員，只要我們相信自己，依然可以贏球，這就是最讓我開心的地方。」墨菲也指出，他從春訓便不斷告訴球員：「我們要前進世界大賽，所以大家必須相信。」釀酒人本季例行賽拿下大聯盟最佳的103勝，季後賽先淘汰聖地牙哥教士，再以4連勝橫掃道奇，證明晉級並非偶然。釀酒人上一次打進世界大賽已是1982年，當時球隊仍隸屬美國聯盟，最終與聖路易紅雀激戰7場後，以3勝4敗落敗。如今釀酒人自1998年轉戰國聯後，首度奪下國聯冠軍，也將挑戰隊史第一座世界大賽冠軍。