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台北市長蔣萬安拋出遷松機改建台北AI園區政策，引發議論。行政院長卓榮泰昨要求他說明為何跟4年前主張有所不同？其中巨大轉折為何？蔣萬安今（16）日表示，非核家園也做了修正跟調整，因為AI來了，今天輝達進駐台北、落腳北士科，非常願意這時候開始盤點各項問題，一一提出解決方案。蔣萬安親赴行政院蔣萬安昨親赴行政院表達松機遷移立場，行政院發言人李慧芝會後轉述，院長卓榮泰指出，蔣市長主張與4年前有所不同，其中巨大轉折為何？過去4年蔣市長是否有親自主持相關會議或討論，都可以給行政院讓各部會參考與討論。蔣萬安今回應，昨天卓榮泰和部會首長提出的想法，當然也一一地回應。那最重要的，其實時間點、相關配套條件以及用途，都跟過往不同了，今年輝達進來，這是關鍵的時間轉折點，那也因應AI的浪潮，必須把握這個機會，共同討論現在松機遷移必須要做的這件事情。蔣萬安說，昨天行政院會當中，他們一直強調很多困難要克服、要解決要20年，但身為臺北市長，他看到的是第一天，如果沒有跨出這第一步，進行後續規劃、面對問題務實解決，永遠不會有成功的一天。蔣萬安更稱，大家可以看到，非核家園也做了修正跟調整，也是因為AI來了。今天輝達進駐臺北、落腳北士科，是不是也應該在這個時間點來共同討論松機遷移這個重大議題，所以還是非常願意從這個時候開始，盤點各項問題，一一地提出解決方案，全力地往前推進。