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▲台北市長蔣萬安晚間登上民眾黨主席黃國昌的網路直播節目，兩人開場就上演趣味互動。（圖／翻攝直播畫面）

九合一選戰進入倒數，各地選情白熱化，台北市長蔣萬安昨登上民眾黨黨主席黃國昌的節目「打地鼠」，引起外界批評。民進黨秘書長徐國勇今（16）日召開地方新世代候選人推薦記者會，媒體詢問如何看待蔣萬安打地鼠，以及外界解讀蔣萬安試圖搶小草票？徐國勇受訪時表示，他沒有負面解讀，「不能說打地鼠是錯的」，但民進黨會用合法、合理、合情的方式，「我們也要搶票」。民進黨今召開「為家鄉獻出勇氣 Heart for home」民進黨地方新世代候選人推薦記者會，包含徐國勇、副秘書長何博文、台北市長參選人沈伯洋、宜蘭市長參選人韓瑩、南投市長參選人沈夙崢、彰化市長參選人黃柏瑜、屏東市長參選人梁育慈、太保市長參選人呂慧瑜、草屯鎮長參選人張媛婷、溪州鄉長參選人巫宛萍、義竹鄉長參選人翁雲、長治鄉長參選人邱佳娟、南州鄉長參選人葉俊緯出席。媒體詢問，怎麼看待蔣萬安昨天上黃國昌直播節目，一起玩打地鼠？另外，外界解讀蔣萬安想搶小草的票？徐國勇回應，民進黨也要搶票，但蔣萬安要搶小草的票，他覺得沒有錯，所以用打地鼠的方式搶票、希望選民投給蔣；他認為，只要用正當的方式拿到票，都是好的，「我不能說蔣萬安打地鼠是錯的」，但民進黨也會用合法、合理、合情的方式，「我們也要搶票」。徐國勇向小草、選民喊話，「你們當時初衷在哪裡？你們當時要改變，希望台灣經濟要發達，誰把台灣改變得更好？誰讓台灣經濟發展得更好？」很多政策都是民進黨做到的，要請選民、小草思考，「誰真正讓台灣的經濟、民主、自由、人權往前走？誰讓台灣有選舉，能夠選出我們自己的候選人？不要忘記國民黨當時是連台北市長、高雄市長都不給你選，台灣省長那更是不給你選」。徐國勇強調，昨天蔣萬安打地鼠，也許有人有一些負面的解讀，他倒是沒有負面解讀，「我認為說搶票是蔣應該要去做的，不過民進黨也會搶票，也會去希望大家來支持」。