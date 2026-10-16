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▲王品牛排也推出期間限定「日本國產F1牛排X北海道干貝佐廣島蠔」雙人套餐。（圖／王品集團提供）

台北慕軒飯店推黑牛牛排吃到飽 對身分證字號享8折

▲台北慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳推出「SUNDAY ROAST」，可享有安格斯黑牛牛排加上自助吧餐點吃到飽。（示意圖／取自台北慕軒飯店臉書）

王品集團宣布，旗下「王品牛排」推出姓名優惠活動，即日起至10月31日，凡姓名中有「王」或「玉」任一字，內用消費兩客套餐，即免費招待價值689元的「義式海鮮盤」一份。同時推出日本國產F1牛排搭配北海道干貝、廣島蠔的期間限定雙人套餐，並首度攜手瑞士精品咖啡品牌Nespresso推出聯名甜點。王品牛排又要請客了！顧客於10月31日前，王品牛排也同步推出期間限定「日本國產F1牛排X北海道干貝佐廣島蠔」雙人套餐，即日起於全台門市販售。日本國產F1牛排油花細緻、外酥內嫩，搭配北海道干貝與廣島蠔，呈現奢華海陸饗宴。餐後甜點也與瑞士精品咖啡品牌Nespresso合作，推出桌邊現做「Nespresso咖啡開心果覆盆莓千層派」，並提供4款咖啡選擇。且即日起至12月底，用餐可獲贈Nespresso咖啡體驗券，可至全台Nespresso門市兌換限量黑咖啡或拿鐵。台北慕軒飯店則宣布，GUSTOSO義大利餐廳的「SUNDAY ROAST」活動回歸共計舉辦三周，本月將迎來最後一周的活動，即10月24日～10月26日，將可享有安格斯黑牛牛排加上自助吧餐點吃到飽，以及紅白酒無限供應。另外還加碼兩大優惠，包含2人合併對中身分證字號「2、0、2、6」，將整桌享8折優惠；而屬馬的顧客，也將享9折。此次SUNDAY ROAST的最大亮點，為師傅現切的「爐烤安格斯黑牛牛排」無限量吃到飽，現場更同步搭配紅白酒無限暢飲，與自助吧無限供應。每位半自助餐期價格為1880元 + 10% 起。需提醒的是，有規定同桌顧客需選用相同主餐品項。