我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在今（16）日進行的國家聯盟冠軍系列賽第4戰中，以4：5不敵密爾瓦基釀酒人，在系列賽吞下4連敗慘遭橫掃淘汰。比賽終了的剎那，敲出驚天3分砲的大谷翔平只能落寞地站在預備打擊區中看著對手的狂歡與慶祝，賽後受訪時他坦言：「真的只有非常不甘心，心情就是這樣。」今日背水一戰的道奇隊開局氣勢如虹，2局下半大谷翔平挺身而出，面對前隊友梅森（Dustin May）轟出個人今年季後賽首發、價值連城的3分砲，打破長達116打席的全壘打荒，幫助球隊一度取得4分領先。然而道奇隨後投手群崩盤，遭到釀酒人急起直追並完成逆轉，最終以4連敗之姿草草結束衛冕之路。當最後一名打者被解決時時，大谷翔平正站在預備打擊區準備迎接下一個打席。眼睜睜看著3連霸夢想破滅的他，當場緊緊咬著嘴唇、神情落寞地凝視著球場的一點，隨後靜靜走回休息區黯然離場。而在板凳席上全程見證戰局的山本由伸，則是久久呆坐在板凳動彈不得，眼神中寫滿了失落。賽後接受媒體聯訪時，大谷翔平語氣沉重地吐露心聲：「關於這個賽季的結束，真的只有不甘心，除此之外沒有別的想法了。」對於賽季中期放棄二刀流，大谷翔平說：「這很遺憾，我對此感到難過。」但他同時表示，他在下一個賽季也會繼續朝二刀流的目標努力：「我打算竭盡全力。」回顧大谷翔平的2026年賽季，可說是充滿起伏與挑戰。經歷2023年9月的第二次右肘手術後，他在2025年季中重返投手丘。為了迎接睽違三年的完整二刀流賽季，他在季前婉拒了經典賽（WBC）的投球任務、專心擔任打者，並在上半季前就拿下8勝2敗、防禦率僅1.79的鬼神數據，向世界宣告「投手大谷」完美復活。然而對30歲過後的大谷來說，二刀流身體負荷還是遠超預期。進入6月後大谷陸續遭受左膝不適、7月上旬右上腕發炎等傷勢，被迫辭退明星賽並提前關機投手工作；9月更因頸部不適導致打擊狀態跌入谷底，職業生涯首度進入傷兵名單。總結本季，大谷在投手丘上僅登板14場就拿下8勝2敗、防禦率1.79；打擊方面則因傷勢影響成績，整季出賽135場，繳出打擊率.275、30轟、81分打點與11次盜壘的成績單。其中30轟也是他自2021年以來的新低。隨著這個歷經傷痛折磨的賽季畫下句點，這支衛冕軍與大谷翔平將帶著滿身傷痕與遺憾進入漫長的休賽季。