資深球評黃忠義接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，認為牛棚、大賽經驗值會是決定本輪系列賽走向關鍵，「若戰線延長，兄弟過關機會比較高。」整體而言，黃忠義預測中信兄弟最終4：3過關，

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中信兄弟大賽經驗豐富 黃忠義：很大的優勢

季後賽經驗值帶給他們很大的幫助，讓他們面臨關鍵時刻不會急躁，這就是應對大賽的良好心態。」

味全龍壓力更大！黃忠義：他們背負輸不得壓力

至於味全龍，休息10天馬上迎接大賽，比賽張力上，有沒有馬上進入到狀況，第一場很值得觀察。」

關鍵還是牛棚 黃忠義對羅戈「中0日」熱身印象深刻

下半季這2隊打起來，幾乎都還是在後面決勝負，先發投手都有一定能力完成投球局數，把分數控制下來，不管領先落後，都是一分差局面，很考驗牛棚投手穩定性。」

味全龍擁有主場優勢？黃忠義反問一句話

你覺得大巨蛋到時進場球迷都是哪一隊？」

▲黃忠義認為台灣大賽牛棚很關鍵，若戰線延長，兄弟幾位先發洋投都可能後援出戰。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟儘管只有2場主場優勢，但屆時百萬象迷仍可能在客場展現氣勢。（圖／中信兄弟提供）

中職台灣大賽今（16）日開打，中信兄弟與味全龍會師最高舞台，相隔1年再度封王，奪下隊史第11座總冠軍。回顧季後挑戰賽，中信兄弟打擊端發揮出色，OPS+116.2明顯更勝統一獅，黃忠義認為，與其說兄弟用打擊贏下系列賽，不如說是大賽經驗值對他們幫助甚大，「從賽前規劃的出棒策略、耐心選球，再到執行層面上，「兄弟都表現得更完整。」贏下季後挑戰賽，尤其最終戰狂打8分，把氣勢拉抬上來，對於台灣大賽而言幫助也很大，黃忠義笑說，能打到最後的球隊，陣容深度都不會差，因而氣勢、近況才是決定勝敗分水嶺。「兄弟藉著季後賽把狀況打起來，耐心選球、再用長打創造得分大局，台灣大賽上，延用這樣的打擊型態會很有幫助。」黃忠義指出，「當被問到味全龍狀況時，黃忠義比喻2023年奪冠時的差異，「2026年的這支味全龍，壓力明顯比較大。上一次奪冠時還是年輕球隊 ，享受台灣大賽氛圍，放開來打，但現在相隔久了，這次又因為年度第一，大家期待值拉高，他們背負輸不得壓力。」談到本輪系列賽關鍵，黃忠義認為，兩隊洋投壓制能力、大賽經驗都足夠，關鍵還是牛棚，「「戰局如果走到後面，兄弟機會會變比較高，味全龍則希望前5戰快速解決。」黃忠義認為，兄弟會更靈活使用洋投安排，像是自己就對羅戈在G4「中0日」在牛棚熱身印象深刻，「但味全龍可能比較不會有這樣的調度安排。」當被問到若戰局延長，味全龍其實坐擁最後3場主場優勢，為何仍預測兄弟過關時，黃忠義反問，「他隨後解釋道，「兄弟到哪都是主場，就算前2場，現場球迷可能還是兄弟6成、味全4成，況且，棒球場的主場優勢，在大賽重要性下降，尤其比賽場地還都是大巨蛋。」