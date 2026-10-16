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▲大谷翔平與道奇簽下10年7億美元合約，其中大部分薪資採取延遲付款，也成為大聯盟勞資談判焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲史庫柏（Tarik Skubal）季中加盟道奇，讓球隊豪華輪值再添塞揚王牌，也加劇其他球團對戰力失衡的不滿。（圖／美聯社／達志影像）

▲大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）與球員工會將針對薪資上限、收益共享及自由市場制度展開關鍵談判。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇坐擁大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）及史庫柏（Tarik Skubal）等巨星，本季球員薪資估計達3.406億美元（約新台幣110億元），另須支付約1.808億美元豪華稅，卻在國聯冠軍賽遭薪資規模不到一半的密爾瓦基釀酒人直落4橫掃。這個結果證明金錢買不到冠軍，卻不會讓大聯盟的勞資戰降溫；隨著現行勞資協議將於12月1日到期，資方推動薪資上限、球員工會堅決反對，封館風險正持續升高。根據薪資追蹤資料，道奇本季球員薪資約3.406億美元，豪華稅帳單則估計高達1.808億美元，兩者合計超過5.21億美元。相較之下，釀酒人本季薪資約1.437億美元；另外兩支聯盟冠軍賽球隊坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者，團隊薪資分別約9850萬美元及7440萬美元。3隊薪資合計約3.166億美元，甚至仍低於道奇單隊的球員薪資；道奇光是豪華稅，就超過釀酒人的整隊薪資。然而，這支豪華戰艦最終在國聯冠軍賽4場全敗。道奇G4靠大谷3分砲一度取得4：0領先，仍被釀酒人以6：4逆轉，挑戰世界大賽3連霸失敗。道奇近年利用大市場營收、龐大轉播與票房優勢，以及延遲付款設計，不斷吸收聯盟頂級球星。大谷與道奇簽下10年7億美元合約，其中6.8億美元延後支付；山本由伸簽下12年3.25億美元合約，貝茲則擁有12年3.65億美元大約。再加上弗里曼、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、塔克（Kyle Tucker）等人，道奇陣中累積多張總值破億美元合約。這些合約均符合現行大聯盟規定，但延遲付款能降低球團短期現金壓力，也讓道奇得以繼續招募球星，成為其他球團與部分球迷口中的「邪惡帝國」。道奇季中從底特律老虎交易來塞揚強投史庫柏，進一步引發聯盟震撼。史庫柏本季年薪3200萬美元，交易後加入原本就星光熠熠的先發輪值。《CBS Sports》報導，聯盟及部分球團老闆對這筆交易感到「振奮」，並非樂見道奇戰力變得更強，而是認為這項補強替薪資上限訴求提供更有力的宣傳素材。換言之，道奇愈能利用財力與農場資源囤積明星，資方就愈容易向球迷宣稱，現行制度已經失去平衡。釀酒人以不到道奇一半的薪資完成橫掃，表面上似乎削弱資方的「競爭失衡」論述。既然小市場球隊能拿下大聯盟最佳的103勝，還能在季後賽擊敗豪華戰艦，代表薪資差距並未直接決定勝負。本季4支晉級聯盟冠軍賽的球隊中，釀酒人、光芒與守護者都不是高薪球隊。這也支持球員工會的觀點：真正的問題未必是高薪球隊花太多，而是部分老闆明明有能力投入，卻選擇維持低薪資、優先保留利潤。但資方仍可提出另一套說法：釀酒人可以憑優秀養成與管理短期突圍，卻很難像道奇一樣年年承受傷兵、補進球星並維持爭冠陣容。季後賽爆冷不能消除長期資源差距。因此，道奇被橫掃不會結束薪資上限爭議，只會讓雙方各自找到有利論點。球員方可以說「花錢不保證冠軍」，資方則會強調「小市場不能永遠依靠完美選秀及低成本球員挑戰豪門」。球員工會並不接受資方所謂「促進競爭平衡」的說法，認為薪資上限本質上是限制自由市場，壓低球員整體收入。工會在聲明中批評，聯盟提出的最低薪資增加、自由球員制度調整等條件，全都綁定球員同意薪資上限；一旦總薪資被固定，一名球員獲得更多收入，就代表其他球員能分到的金額減少。「這些提案的真正目的，是壓低球員薪資並讓球團利潤最大化。」球員工會強調，會員將維持團結，不會輕易接受破壞自由市場的制度。球員工會提出的替代方案，是增加收益共享、提高豪華稅門檻，並對未達最低薪資標準的球團課徵「競爭誠信稅」，迫使不願投資戰力的球團提高支出。工會並主張，透過更完整的收益共享，保障每支小市場球隊每年至少取得2.4億美元收入。現行勞資協議將於美東時間12月1日晚間11時59分到期。若雙方屆時仍未達成新協議，球團老闆預計可能宣布封館，凍結自由球員簽約、交易及其他休賽季活動。大聯盟上一次封館發生在2021年12月，歷時99天，直到2022年3月才完成新勞資協議，所幸沒有縮短例行賽。這次情勢可能更加棘手，因為薪資上限長期被球員工會視為不可跨越的紅線。資方上一次強推薪資上限，最終引爆1994年球員罷工，導致世界大賽取消。