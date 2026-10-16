美國地質調查局（USGS）的數據顯示，俄羅斯遠東地區的堪察加半島（Kamchatka Peninsula region of Russia），今天（16日）發生規模6.9地震，不過震源較深，為143.2公里。
《路透社》則引述歐洲與地中海地震中心（EMSC）消息稱，這起地震規模7，深度約140公里。
堪察加半島（ Kamchatka Peninsula）位處環太平洋地震帶，地震活動頻繁。截至發稿時間為止，尚未有人員傷亡、建築物受損進一步資訊傳出，實際災情仍待當地主管機關確認。
《NHK》則引述日本氣象廳說法，一度發布地震預警，估計北海道、東北、關東甲信越、北陸、東海和伊豆群島等地將有強烈震感，但預警不久後便取消了，預計也不會發布海嘯警報。
有網紅透露，收到緊急地震速報稱千島列島發生強震，初步推斷規模甚至高達9.9，後續因各地沒有辦法確定有搖晃的狀況，故宣布取消；日本氣象廳正在調查系統出錯的原因，下午將召開記者會說明。
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堪察加半島（ Kamchatka Peninsula）位處環太平洋地震帶，地震活動頻繁。截至發稿時間為止，尚未有人員傷亡、建築物受損進一步資訊傳出，實際災情仍待當地主管機關確認。
《NHK》則引述日本氣象廳說法，一度發布地震預警，估計北海道、東北、關東甲信越、北陸、東海和伊豆群島等地將有強烈震感，但預警不久後便取消了，預計也不會發布海嘯警報。
有網紅透露，收到緊急地震速報稱千島列島發生強震，初步推斷規模甚至高達9.9，後續因各地沒有辦法確定有搖晃的狀況，故宣布取消；日本氣象廳正在調查系統出錯的原因，下午將召開記者會說明。