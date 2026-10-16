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勞動人口急降、長者醫療利用率高 醫事團體：世代剝奪恐摧毀健保

台灣民眾黨團昨（15）晚起在立法院議場前守夜，力拚今（16）日在院會提案三讀「老人福利法」部分條文修正草案，由中央有條件補助65歲以上免健保費。7大醫界團體則發聲明，世代剝奪恐摧毀健保。立法院民眾黨團近日推動《老人福利法》第22條修正案，擬對綜合所得未達申報標準或稅率未達20%的長者，由中央主管機關補助健保費。稅率20%約需年所得新台幣133萬元以上，實質上幾近「65歲以上全面免健保費」。台灣醫務管理學會、台灣醫院協會等7大醫事團體今日發布聲明提到，此一重大政策涉及數百萬人、每年數百億元經費，尚未經過財務精算、衝擊評估與社會充分討論，即以夜排搶占排案方式送入院會、試圖快速三讀。團體聲明指出，115年健保總額雖達約9,883億元，但其中約276億元僅足以支應人口老化與成本自然成長，安全準備餘額僅約2個月。醫事團體提到，修法雖標明「由中央主管機關補助」，卻未指明穩定財源；一旦政府補助未能足額、按時撥付，缺口終將由健保基金承擔，導致安全準備提前跌破法定1個月下限，全民被迫共同承擔費率調漲。醫事團體說明，醫界好不容易在政府支持下讓護理人力回流、點值逐步回穩，若資源轉向全面性保費補貼，將使改善醫療勞動環境的努力功虧一簣，最終受害的仍是包括長者在內的所有病人。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，勞動人口急降、長者醫療利用率高，世代剝奪恐摧毀健保，目前全民健保高達7成收入來自青壯年族群的薪資提撥，而老年族群醫療利用率遠高於其他年齡層。若免除長者健保費，形同由人數銳減的年輕人承擔絕大多數的醫療支出，將徹底打破「使用者付費」與「風險共擔」的互助原則，大幅加劇世代對立與不平等。洪子仁表示，假設僅以「所得稅率未達20%」作為免繳門檻「極不合理」，許多退休長者早已累積充足資本，甚至名下持有不動產收取租金，卻因無薪資所得而被列為補助對象；反觀初入社會、辛苦打拼的年輕人卻必須全額繳納，這樣的制度設計完全違背使用者付費原則，對年輕世代極不公平。「長者不等於弱勢」醫事團體強調，缺乏精算形同政治撒錢，照顧弱勢長者應「精準補助」，而非「全面免費」。洪子仁強調，醫界團體嚴正表達反對本次「長者免健保費」修法，呼籲立即擱置草案，停止草率三讀，並導入精算機制，落實實質排富。醫事團體聲明，全民健保是台灣社會安全的重要基石，健全的體系必須建立在公平性、財務永續性及代際正義之上。醫界團體呼籲朝野立委正視少子化與高齡化衝擊，切莫為了滿足眼前利益，剝奪後代子孫生存與就醫的基本權益。