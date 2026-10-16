任天堂Nintendo Switch 2獨占模擬角色扮演遊戲《聖火降魔錄 萬縷千絲》9月17日發售，昨（15）日再度推出付費新增內容《萬縷千絲 擴充票》，擴充票（DLC）建議售價840元，將分為3彈陸續釋出特別武器、可操作神祇角色、限定服裝及全新劇情篇章。官方也釋出擴充票最新介紹影片，擴充票第一彈為擁有《聖火降魔錄 風花雪月》「英雄的遺產」外觀的特別武器。
第1彈：《風花雪月》經典「英雄遺產」武器登場
《聖火降魔錄 萬縷千絲》擴充票將分為3彈內容陸續推出，第1彈新增內容於昨（15）日和擴充票同步推出，玩家可於第1部的4位主角路線中，分別獲得1種致敬《聖火降魔錄 風花雪月》「英雄的遺產」外觀的特別武器，包括：
試作品1號（劍）：於迪托利希篇取得，外觀致敬《風花雪月》主角貝雷特／貝雷絲之「天帝之劍」。
試作品7號（槍）：於凱伊篇取得，外觀和法嘉斯神聖王國國王帝彌托利之「阿萊德巴爾」類似。
試作品11號（弓）：於賽奧朵拉篇取得，外觀和雷斯塔諸侯同盟盟主庫羅德之「費魯諾特」相似。
試作品5號（斧）：於蕾達篇取得，外觀致敬阿德剌斯忒亞帝國皇帝艾黛爾賈特之「艾姆魯」。
第2彈：預計2026年冬季推出 新增3大神祇
擴充票第2彈預計在2026年冬季推出，將新增統治韃古扎之地的「神祇」，祂們會在「救世篇」加入玩家成為同伴，一起對抗魔神霸羅爾，3位神祇包括星與航海之神「歐若拉」、魔道的神智「史米爾諾斯」、豐饒女神「茱拉」，雖然他們無法透過等級強化，但擁有符合神明名號的強大能力，是挑戰高難度戰局的可靠戰力。
第2彈同時追加「劍鬥王服裝」、「阿加爾塔制服」、「太陽神祭禮服」及「哈爾‧哈里禮服」4種裝備，玩家可自由為主角或喜愛的同伴換裝，改變戰鬥及自由行動時的外觀。
第3彈：4大強者全新故事篇章與新兵種 預定2027年推出
預定於2027年推出的第3彈內容，將帶來本篇登場角色貝特蘭、譚利穆恩、歐露赫露與愛娜特莉亞的全新故事。這4名角色皆曾挺進「韃古席翁大劍鬥祭」決賽，並與迪托利希及賽奧朵拉等人交手。此外，第3彈亦預計帶來新增同伴與全新兵種等豐富內容。
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《聖火降魔錄 萬縷千絲》擴充票將分為3彈內容陸續推出，第1彈新增內容於昨（15）日和擴充票同步推出，玩家可於第1部的4位主角路線中，分別獲得1種致敬《聖火降魔錄 風花雪月》「英雄的遺產」外觀的特別武器，包括：
試作品1號（劍）：於迪托利希篇取得，外觀致敬《風花雪月》主角貝雷特／貝雷絲之「天帝之劍」。
擴充票第2彈預計在2026年冬季推出，將新增統治韃古扎之地的「神祇」，祂們會在「救世篇」加入玩家成為同伴，一起對抗魔神霸羅爾，3位神祇包括星與航海之神「歐若拉」、魔道的神智「史米爾諾斯」、豐饒女神「茱拉」，雖然他們無法透過等級強化，但擁有符合神明名號的強大能力，是挑戰高難度戰局的可靠戰力。
預定於2027年推出的第3彈內容，將帶來本篇登場角色貝特蘭、譚利穆恩、歐露赫露與愛娜特莉亞的全新故事。這4名角色皆曾挺進「韃古席翁大劍鬥祭」決賽，並與迪托利希及賽奧朵拉等人交手。此外，第3彈亦預計帶來新增同伴與全新兵種等豐富內容。