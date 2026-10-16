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▲李嘉誠又被「被死亡」！98歲首富視訊笑開懷 富比世曝新加坡近照打臉謠言（圖／截自ＢＢＣ）

香港首富李嘉誠再度被傳出死訊，長實集團緊急發出聲明闢謠，強調消息「絕無其事」，並痛批內地自媒體為博眼球而捏造內容。美國《富比世》（Forbes）也在此時公布這位98歲長者的最新照片，畫面中他透過視訊通話與新加坡總理黃循財「同框」，笑得燦爛，狀態看來不錯，無疑是對謠言最直接的回應。事件起因是有內地自媒體聲稱，李嘉誠已經辭世，還說消息出自香港《大公報》。新浪財經官方帳號隨後轉載，引發外界關注。長實集團隨即嚴正澄清，指有關說法純屬子虛烏有，並對自媒體譁眾取寵、蓄意捏造假新聞表達強烈譴責。長實也對部分媒體未經求證就轉載感到失望，呼籲各界在報導或轉發前，務必先確認內容真實性。在謠言甩開之際，《富比世》15日公布本月7日、8日在新加坡舉行活動的回顧報導，並刊出李嘉誠的最新近照。李嘉誠雖未親自前往，但李嘉誠基金會董事周凱旋代表出席，並與黃循財合照。照片中，周凱旋高舉手機，螢幕上就是視訊連線的李嘉誠，只見他面帶笑容、神采奕奕，與兩人跨海「合影」。李嘉誠自2018年3月宣布退休後，公開露面的機會不多，健康狀況因此屢屢成為外界揣測的焦點。今年2月初，網路便曾瘋傳他病危入院，多家媒體還前往醫院守候。結果當天就有網路KOL貼出他與腸胃肝臟科名醫許偉武聊天的近照，照片中的李嘉誠精神很好，謠言不攻自破。此外，他在今年5月20日還有一次公開亮相，當時基金會宣布擴大「愛能助」醫療計畫，並公布他在太平山頂藍天白雲下駕駛電動代步車的畫面，同樣氣色不錯。李嘉誠雖已退居幕後，但透過基金會，他在公益與醫療領域仍相當活躍。這次「愛能助」新計畫納入超聲波組織碎化技術（Histotripsy）治療，將與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，在3年內為200名符合資格的肝癌病人提供治療。該技術與新加坡也頗有淵源。李嘉誠基金會今年4月3日曾與新加坡淡馬錫旗下信託基金會共同宣布，把Histotripsy腫瘤臨床試驗引進新加坡。這次富比世刊出的新加坡活動照片，也延續了他與這座城市的長期情誼。李嘉誠是長和系創辦人，也是華人商界的傳奇人物，如今仍擔任長和及長實的資深顧問。富比世今年公布的香港50大富豪榜中，他以451億美元的身家蟬聯香港首富，同時也是李兆基家族、鄭家純家族等富豪的領頭羊。從網路謠言到最新近照，李嘉誠的一舉一動始終牽動市場神經。這次「被死亡」風波，也再度凸顯網路假訊息對高知名度人物的衝擊，以及媒體轉載前查證的重要性。