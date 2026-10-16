國民黨主席鄭麗文因其親中立場，屢被質疑恐衝擊年底大選選情，就連台北市長蔣萬安，也僅在全代會和鄭麗文同台。不過今天兩人終於同場站台北市議員秦慧珠，蔣被問到26日競總成立是否會邀請鄭麗文？他說「相關貴賓邀請都在邀約當中」，鄭麗文則沒有回應。

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鄭麗文、蔣萬安同台

秦慧珠今舉行競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文表定11時抵達，台北市長蔣萬安表定11時05分抵達，吸引不少媒體關注，兩人是否會同台。而先抵達的鄭麗文，面對媒體詢問是否有收到蔣萬安邀請出席競總成立大會，面帶微笑沒有回應；而蔣萬安大進場時，她則一個人在舞台前揮舞旗幟等待，兩人碰面時也親切握手，展現團結。

蔣萬安致詞時說，秦姐問政用心、地方服務扎實，更讓他欽佩的是定期舉辦罕病身障孩童的書畫展，每年寒冬送暖園遊會，吸引許多企業贊助，每年把這樣的愛心傳遞到很多弱勢家庭，所以要謝謝她這4年來攜手努力，推動許多在地建設。

鄭麗文大讚蔣萬安是台灣驕傲

鄭麗文致詞時則大讚蔣萬安是台灣驕傲、台北光榮、正能量市長，但選舉一到，對手亂流就出現了，「現在台北的天空，出現一道又一道的亂流」，呼籲所有外地的台北市民返鄉投票，回台北幫蔣萬安順利連任，讓台北天空再度晴朗沒有亂流。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...