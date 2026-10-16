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賈永婕日前到立法院接受質詢時，被立委賴惠員提醒，下次應該要穿得跟大家一樣「純樸」，對話公開後掀起熱議，就連藝人陶晶瑩也看不下去，在節目中公開力挺賈永婕，批評賴惠員倚老賣老：「真的好大的官威！」陶晶瑩昨（15）日在《陶色新聞》中，聊到賈永婕衣服不純樸事件，表示賈永婕明明當下說了「我認為我們的衣服沒有什麼差別」，還是被賴惠員插話：「要繼續再辯嗎？」並且不讓賈永婕把話說完，直接讓下一個立委質詢，「真的好大的官威欸！」陶晶瑩表示，身上穿什麼衣服，跟怎麼尊重他人發言時間，是兩件完全不一樣的事，就算兩人的職位不同，也不應該因為自己擁有發言權利，就高高在上忽略其他人的意見。陶晶瑩接著說，成年人相處需要保有基本的尊重，不要「倚老賣老」，對陶晶瑩來說，成熟的人並不是一昧堅持自己的立場，也會聆聽許多意見，更不會一直要求別人接受自己的標準。