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客隊 比分 主隊 重點球員表現 賽後熱身賽戰績 多倫多暴龍 120：122 紐約尼克 唐斯13分、15籃板、9助攻；巴恩斯23分、4阻攻 尼克1勝4敗、暴龍2勝2敗 奧克拉荷馬雷霆 89：116 休士頓火箭 波格丹諾維奇15分；威廉斯18分、7籃板 火箭2勝1敗、雷霆1勝4敗

美國職籃NBA熱身賽今（16）日進行2場比賽，紐約尼克靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出13分、15籃板、9助攻的準大三元，以122：120險勝多倫多暴龍，終於拿下熱身賽首勝，避免5戰全敗。另一場休士頓火箭則以116：89大勝奧克拉荷馬雷霆，以2勝1敗結束熱身賽。火箭主場迎戰雷霆，開賽便打出33：15攻勢，首節取得18分領先。雷霆第二節回敬32：21，半場追至47：54，但火箭下半場重新掌控局勢，第三節結束以79：69領先，末節再打出37：20攻勢，將比分拉開至116：89。火箭此役三分球53投17中，雷霆則是36投僅5中，命中率只有13.9%；火箭另送出34次助攻、完成13次抄截，透過傳導與防守壓迫建立優勢，雷霆則出現17次失誤。火箭以替補出發的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分最高，申京（Alperen Sengun）貢獻14分、7籃板，湯普森（Amen Thompson）與伊森（Tari Eason）各拿12分，杜蘭特（Kevin Durant）及謝潑德（Reed Sheppard）則各有11分，全隊6人得分達雙位數。雷霆以威廉斯（Jalen Williams）18分、7籃板最佳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下17分、3助攻。霍姆格倫（Chet Holmgren）等人缺陣下，雷霆未能在熱身賽最後一戰止敗，以1勝4敗收官。尼克前一戰以98：148慘敗暴龍50分，此役回到麥迪遜廣場花園再度交手，主力回歸後成功扳回一城。唐斯除了得分與籃板，也扮演進攻策應角色，最終留下13分、15籃板、9助攻，距離大三元僅差1次助攻。尼克以2分差收下勝利，熱身賽最終戰績為1勝4敗。尼克首節以35：32領先，半場取得63：58優勢，前三節打完將差距擴大至87：79。不過暴龍末節狂攻41分，讓比賽一路緊繃至最後，尼克靠著第四節拿下35分，驚險守住勝果。暴龍以巴恩斯（Scottie Barnes）攻下23分、送出4次阻攻表現突出，但末節反撲仍差一步，最終以2勝2敗結束熱身賽。