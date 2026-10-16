我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團今年持續推動普發現金，力拚通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，以今年稅收超徵部分，主張編列「普發2萬」預算。今（15）日立法院召開院會，該條例逕付二讀。藍黨團表示，這只是「還稅於民」的第一步，既然政府有意在明年編列預算發放一萬元，就不應為德不卒。國民黨團強烈要求：「要發現金，就發二萬元，而且今年底前就發！」國民黨團總召傅崐萁表示，身為國會議員必須要監督政府從人民口袋裡拿的每一分錢，在 AI 大爆發的此時，台灣整體的出口、科技產品的出口價值不斷的提升，讓稅收不斷大爆炸。去年超徵 5000 多億，其中 40% 還給人民，因此普發 1 萬。今年預計超徵破兆，那大概2萬塊還給全國人民，還稅於民來擴大內需、振興國內的產業，包括觀光業等，「這個所有台灣人民都是一個非常重要的及時雨」。傅崐萁強調，總統賴清德說明年農曆年後要發 1 萬，我們並不反對，但是明年的超收會遠遠超過今年。「明年超收的明年還，今年超收的今年還」。如果明年超收是 2 兆的話，那起碼要還 4 萬給人民。因為 AI 產業的全球的振興，這個產業的浪潮不會只有 10 年、5 年，可能會持續的延續下去。而台灣是全世界最珍貴的科技島，能夠帶來多少豐沛的外匯、國內的稅收的盈餘，國民黨認為這應該給全民來共享。